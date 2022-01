फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस जो बन गई पोर्न स्टार, दूसरी बार जीता ये अवॉर्ड

हॉलीवुड (Hollywood) अमेरिकी एक्‍ट्रेस (Actress) Maitland Ward पोर्न स्‍टार बन गई हैं. उन्‍हें ऑन स्‍क्रीन परफॉरमेंस के लिए Muse 2 फिल्‍म के लिए अवॉर्ड से नवाजा गया है. उनको ये सम्‍मान लगातार दूसरी बार एडल्‍ट फिल्‍म कंपनी XCritic ने Best Actress award के तौर पर दिया है. Maitland Ward को ये अवॉर्ड लगातार दूसरी बार मिला है. इसकी वजह से Maitland Ward की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.

उन्‍होंने ये अवॉर्ड मिलने के बाद खुशी जताई है. डेली स्‍टार के मुताबिक, वह बोलीं, 'मैं इस अवॉर्ड के लिए तमाम समीक्षकों को धन्‍यवाद देना चाहूंगी. साथ ही फिल्‍ममेकर Kayden Kross को भी थैंक्‍स कहना चाहूंगी कि उन्‍होंने इतनी शानदार फिल्‍म लिखी. मेरा रोल बहुत शानदार था. मेरे लिए 75 पेज की स्क्रिप्‍ट लिखी गई थी, इनमें मेरी 750 लाइन अकेले मेरे कैरेक्‍टर की थी.'

उनका ये पोस्‍ट ठीक तब आया है, जब उनके फैंस ने उन्‍हें नए साल की इंस्‍टाग्राम पर शुभकामनाएं दी थीं. इस दौरान पोस्‍ट में उन्‍होंने सिल्‍वर रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और वह खाना खा रहीं थी. उन्‍होंने अपने 17 लाख इंस्‍टाग्राम फॉलोवर्स के लिए लिखा, ' हैम्‍पी न्‍यू इयर, चीयर्स टू 2022'.



Maitland Ward ने अपनी पहचान 1998 में Disney's Boy Meets World से Rachel McGuire के किरदार से बनाई थी. लेकिन साल 2019 में उन्‍होंने पोर्न इंडस्‍ट्री की ओर रुख कर लिया. इसके बाद इस इंडस्‍ट्री का प्रमुख चेहरा बन गईं. Maitland Ward ने अपने करियर की शुरुआत The Bold and the Beautiful टीवी शो से की थी. जिसमें वह 1994 से 1996 के बीच नजर आईं थीं. तब वह महज 16 साल की थीं.