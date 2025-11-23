'दिल्ली छोड़ दो, चाहे कर्ज में जाना पड़े', लंदन में रहने वाले भारतीय का पोस्ट वायरल

लंदन में रहने वाले एक भारतीय टेक्की ने दिल्ली की खराब होती हवा को लेकर लोगों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली आकर उनका दम घुटने लगा और कुछ ही घंटों में उन्हें समझ आ गया कि यहां की हवा कितनी खतरनाक हो चुकी है.कुनाल कुशवाहा नाम के इस टेक प्रोफेशनल ने X पर पोस्ट किया-दिल्ली छोड़ दो, चाहे कर्ज में जाना पड़े.

कुनाल ने बताया कि विदेश में साफ हवा में रहने के बाद उन्हें दिल्ली की हवा की असली सच्चाई का अहसास हुआ.उन्होंने लिखा,'मैं हमेशा सोचता था कि दिल्ली वालों के लिए AQI कितना खराब हो सकता है. मैंने भी यहां बचपन बिताया है और कभी इतना फर्क महसूस नहीं हुआ. लोग बिना मास्क सड़कों पर चलते दिखते हैं, मॉर्निंग रन करते हैं, तो मुझे लगता था शायद इतना बुरा नहीं है.'

लेकिन हाल की भारत यात्रा ने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी.कुनाल के मुताबिक,'ये एक क्राइसिस है. लंदन में साफ हवा में रहने के बाद जैसे ही मैं दिल्ली उतरा, मुझे हवा का स्वाद और गंध तक महसूस हुई. AQI 200 ने ही मुझे हिला दिया.गले में दर्द, फेफड़ों में जैसे सुइयां चुभ रही हों. मुझे लगा प्रदूषण शरीर में घुसते हुए महसूस हो रहा है.'

उन्होंने सलाह दी कि दिल्ली और मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदना भी समझदारी नहीं है.अपने भले के लिए यह शहर छोड़ दो. मैंने अपनी ट्रिप छोटी कर दी है और कल ही वापस जा रहा हूं.

उनकी पोस्ट पर जमकर बहस छिड़ गई. एक यूजर ने लिखा-दिल्ली छोड़ना बहुत आसान सलाह है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास विकल्प हैं. बाकी सबके लिए तो समाधान हवा को ठीक करना है, शहर बदलना नहीं.

एक और यूजर ने कहा-99% लोग नहीं जा सकते. नौकरी, परिवार.सब यहीं है.

किसी ने लिखा-लाखों लोग कहीं और नहीं जा सकते. इसलिए अपनी सुरक्षा के कदम ज़रूरी हैं.मास्क, एयर प्यूरीफायर और आउटडोर एक्सपोजर कम करना. साथ ही हमें सिस्टम से जवाबदेही भी मांगनी चाहिए.

इस बीच दिल्ली की हवा नौवें दिन भी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई. सरकार ने Stage-3 GRAP लागू करते हुए निजी दफ़्तरों को 50% वर्क-फ्रॉम-होम की सलाह दी है.

