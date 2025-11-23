scorecardresearch
 

Feedback

'दिल्ली छोड़ दो, चाहे कर्ज में जाना पड़े', लंदन में रहने वाले भारतीय का पोस्ट वायरल

लंदन में रहने वाले एक भारतीय ने पोस्ट लिखकर चेतावनी दी है कि दिल्ली अब रहने लायक नहीं बची, यहाँ की हवा खतरनाक हो चुकी है. उनकी यह पोस्ट वायरल है और लोगों के कमेंट्स में चिंता, गुस्सा और बेबसी तीनों साफ दिख रहे हैं.

Advertisement
X
उन्होंने सलाह दी कि दिल्ली और मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदना भी समझदारी नहीं है (Photo: Kunal Kushwaha/X)
उन्होंने सलाह दी कि दिल्ली और मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदना भी समझदारी नहीं है (Photo: Kunal Kushwaha/X)

लंदन में रहने वाले एक भारतीय टेक्की ने दिल्ली की खराब होती हवा को लेकर लोगों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली आकर उनका दम घुटने लगा और कुछ ही घंटों में उन्हें समझ आ गया कि यहां की हवा कितनी खतरनाक हो चुकी है.कुनाल कुशवाहा नाम के इस टेक प्रोफेशनल ने X पर पोस्ट किया-दिल्ली छोड़ दो, चाहे कर्ज में जाना पड़े.

कुनाल ने बताया कि विदेश में साफ हवा में रहने के बाद उन्हें दिल्ली की हवा की असली सच्चाई का अहसास हुआ.उन्होंने लिखा,'मैं हमेशा सोचता था कि दिल्ली वालों के लिए AQI कितना खराब हो सकता है. मैंने भी यहां बचपन बिताया है और कभी इतना फर्क महसूस नहीं हुआ. लोग बिना मास्क सड़कों पर चलते दिखते हैं, मॉर्निंग रन करते हैं, तो मुझे लगता था शायद इतना बुरा नहीं है.'

लेकिन हाल की भारत यात्रा ने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी.कुनाल के मुताबिक,'ये एक क्राइसिस है. लंदन में साफ हवा में रहने के बाद जैसे ही मैं दिल्ली उतरा, मुझे हवा का स्वाद और गंध तक महसूस हुई. AQI 200 ने ही मुझे हिला दिया.गले में दर्द, फेफड़ों में जैसे सुइयां चुभ रही हों. मुझे लगा प्रदूषण शरीर में घुसते हुए महसूस हो रहा है.'

सम्बंधित ख़बरें

Real Bodies exhibition controversy
ऐसा म्यूजियम जहां लगती है मुर्दों की प्रदर्शनी... यहां एक मां को दिखा अपने बेटे का शव 
China lying down competition
शख्स ने जीता सबसे ज्यादा देर तक लेटे रहने का कॉम्पिटीशन, इतने घंटे बेड पर रहा 
man-denied-leave-wife-delivery-manager-asks-work-from-hospital
पत्नी की डिलीवरी थी, एम्प्लॉयी ने मांगी छुट्टी… बॉस बोला-‘हॉस्पिटल से ही काम कर लो’ 
dubai-traffic-no-horn-culture-indian-founder-viral-video-business-bay
दुबई की सड़कों का ‘नो हॉर्न’ कल्चर वायरल, भारतीय ने दिखाया लाइव नजारा 
Man turns green using textile paint
Hulk बनने के चक्कर में शख्स ने लगाया ऐसा पेंट, नहीं छूटा कलर 
Advertisement

उन्होंने सलाह दी कि दिल्ली और मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदना भी समझदारी नहीं है.अपने भले के लिए यह शहर छोड़ दो. मैंने अपनी ट्रिप छोटी कर दी है और कल ही वापस जा रहा हूं. 

 

उनकी पोस्ट पर जमकर बहस छिड़ गई. एक यूजर ने लिखा-दिल्ली छोड़ना बहुत आसान सलाह है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास विकल्प हैं. बाकी सबके लिए तो समाधान हवा को ठीक करना है, शहर बदलना नहीं.

एक और यूजर ने कहा-99% लोग नहीं जा सकते. नौकरी, परिवार.सब यहीं है.

किसी ने लिखा-लाखों लोग कहीं और नहीं जा सकते. इसलिए अपनी सुरक्षा के कदम ज़रूरी हैं.मास्क, एयर प्यूरीफायर और आउटडोर एक्सपोजर कम करना. साथ ही हमें सिस्टम से जवाबदेही भी मांगनी चाहिए.

इस बीच दिल्ली की हवा नौवें दिन भी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई. सरकार ने Stage-3 GRAP लागू करते हुए निजी दफ़्तरों को 50% वर्क-फ्रॉम-होम की सलाह दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement