बच्चे की हंसी पर फिदा हुआ इंटरनेट, मिला 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज, ट्रेन के AC कोच का वीडियो वायरल

ट्रेन में सफर करते हुए अक्सर लोग झगड़ा करते दिख जाते हैं. कभी सीट को लेकर, कभी लगेज को लेकर। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे.

AC कोच में ‘बिना टिकट’ पैसेंजर की हंसी ने जीता लाखों दिल (Photo: Insta/@tinytoes_rv)
ट्रेन में सफर करते वक्त अक्सर लोग सीट और लगेज को लेकर बहस करते दिख जाते हैं। कई बार यात्रियों के बीच झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं. कई भीड़ ट्रेन पर चढ़ने के लिए बवाल करते भी दिख जाती है. लेकिन इस बार ट्रेन कोच से ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया. इस वीडियो नवजात मासूम को मां से बातचीत का वीडियो है.

सीट पर लेटा बच्चा और मां की मजेदार नोकझोंक

वीडियो ट्रेन के AC कोच का है. इसमें एक नन्हा बच्चा अपनी मां की सीट पर आराम से फैलकर लेटा हुआ नजर आता है तभी उसकी मां मुस्कुराते हुए मजाक में कहती है–उठो बेटा, ये मेरी सीट है... पापा कहां बैठेंगे, मम्मा कहां बैठेंगी?

मां की बात सुनते ही बच्चा खिलखिलाकर इतनी जोर से हंसता है कि पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता है. उसकी मासूम हंसी इतनी प्यारी है कि देखने वाले भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे.

1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया वीडियो

करीब 28 सेकंड का यह प्यारा वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर होते ही वायरल हो गया. अब तक इसे 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों लोग इस पर दिल खोलकर प्यार जता रहे हैं.

देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rivansh Veer (@tinytoes_rv)

सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन

वीडियो पर लोगों ने जमकर कमेंट किए हैं.एक यूजर ने लिखा कि ये तो बिना टिकट का सबसे क्यूट पैसेंजर है. दूसरे ने कहा कि बच्चे की हंसी ने पूरा दिन बना दिया. वहीं कुछ ने मजाक किया कि पूरी ट्रेन इनकी ही लग रही है.

क्यों बना यह वीडियो खास?

अक्सर ट्रेनों से झगड़े और गुस्से भरे वीडियो सामने आते हैं, लेकिन यह क्लिप हमें याद दिलाता है कि खुशियां बहुत छोटी होती हैं. एक बच्चे की मासूम मुस्कान भी सफर को यादगार बना सकती है और हर थकान पल भर में मिटा सकती है.

