चलते ट्रक की छत पर खड़ा दिखा शेर, फिर लगा दी छलांग... Video देख रह जाएंगे हैरान

चलते ट्रक में बंद एक शेर किसी तरह कैद से निकलकर ट्रेलर के छत पर चला गया. फिर 60 मील प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहे ट्रक से नीचे कूद गया और देखते ही देखते सड़क क्रॉस कर जंगल में चला गया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीका में 60 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से सड़क पर दौड़ते एक ट्रेलर के ऊपर विशालकाय शेर नजर आया. पीछे चल रहे वाहन में बैठे लोगों ने इसका वीडियो बना लिया. इसमें साफ नजर आ रहा है कि शेर को ट्रेलर में बंदकर ले जा रहे ड्राइवर और मालिक को पता ही नहीं चला कि वह कैद से निकलकर ट्रेलर के छत पर खड़ा गया है.

ट्रक में कैद था विशालकाय शेर

शेर ने वाहन चालकों को तब चौंका दिया जब उसने 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे ट्रेलर के ऊपर से नीचे सड़क पर छलांग लगा दी. इस नरभक्षी शेर को एक स्पोर्ट फार्म से खरीदा गया था और वह अपने नए घर की ओर जा रहा था. इसी बीच रास्ते में वह ट्रेलर से निकलकर भाग निकला. इस पूरी घटना का पीछे चल रहे एक कार चालक ने वीडियो बना लिया.

Advertisement

ऐसे पहुंच गया छत के ऊपर

किसी तरह शेर ट्रेल की छत पर लगे सुपरविजन डूर को तोड़कर ऊपर की ओर उछला और ट्रेलर की छत पर खड़ा हो गया. उस वक्त ट्रेलर अपनी गति से सड़क पर चल रहा था. जब शेर ने ट्रेलर के ऊपर से नीचे सड़क पर छलांग लगाई. तब जाकर गाड़ी रुकी. जब शेर ट्रेलर की छत पर सवार हुआ था, उस वक्त तक ड्राइवर को पता नहीं चल पाया था कि वह कैद से निकल गया है.

ट्रेलर से लगा दी छलांग

सड़क पर आने के बाद कुछ देर तक शेर रुका रहा. फिर सड़क क्रॉस करने के बाद उसने मुड़कर ट्रेलर को देखा और फिर जंगल की ओर चला गया. खुशकिस्मती से, वह कुछ दूर जाकर बेहोश हो गया. वह बेकरविल शहर के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया.

दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा को सतर्क कर दिया गया और उन्होंने लिचटेनबर्ग पशु अस्पताल के स्थानीय पशु चिकित्सक डॉ. एंटोन नेल से संपर्क किया, जिन्हें घटनास्थल पर भेजा गया.

बेहोशी की दवा के कारण फिर से पकड़ा गया

उन्होंने कहा कि ट्रेलर की दीवारें चिकनी थीं और लगभग 2.5 मीटर ऊंची थीं, फिर भी शेर उस पर चढ़ने में कामयाब रहा और अपने बड़े शरीर को बहुत छोटे निरीक्षण द्वार से बाहर निकालने में कामयाब रहा. यह एक असाधारण एस्कैप था और फिर उसने छत से नीचे कूदने तक नजारे का आनंद लिया. जब मैं वहां पहुंचा तो वह सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे घास पर लेटा हुआ था.

Advertisement

उसके शरीर में अभी भी कुछ बेहोशी की दवा थी, इसलिए वह शांत था और जब मैंने उसे ज़ोर से मारा तो वह कुछ दूर तक चला, फिर दवा का असर हुआ और फिर लेटकर सो गया. फिर से ट्रेलर में लाद दिया गया और उसकी आगे की यात्रा शुरू हो गई.

अब नए घर में सुरक्षित है शेर

पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय सोसायटी ने कहा कि उन्हें सतर्क कर दिया गया है और वे नए घर का औपचारिक निरीक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सुरक्षित है.

शेर के नए मालिक पैट लूट्स ने पुष्टि की कि शेर उनके फार्म पर सुरक्षित है तथा वे यह समझने में असफल रहे कि उनके शेर का वीडियो क्यों वायरल हुआ या समाचार योग्य क्यों था.उन्होंने कहा कि मैं बस यही कहूंगा कि शेर 100% सुरक्षित है और उसे कोई चोट नहीं आई है.

---- समाप्त ----