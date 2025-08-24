ऐसी बेरहमी! मालिक ने अपने नौकर पर छोड़ दिया शेर, शख्स डर से कांपने लगा, सामने आया वीडियो

लीबिया में एक शख़्स को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने अपने पालतू शेर को एक मिस्र के कर्मचारी पर छोड़ दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी गुस्सा देखा गया, और इसके बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर कई अपराधों में चार्ज किया गया.
वायरल वीडियो में क्या दिखा?
वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर एक आदमी से लड़ाई कर रहा है. कई बार शेर उस व्यक्ति को काटने की कोशिश करता है. वहीं, शिकार बना व्यक्ति शांत दिखता है और अपने आप को शेर के पंजों से बचाने की कोशिश करता है. लेकिन वो पूरी तरह बेबस दिखता है. अपने मालिक से गुहार लगाता हुआ भी दिखता है.
लीबियाई शख़्स का दावा था कि यह सब एक मजाक था, लेकिन अदालत ने इसे स्पष्ट शक्ति के दुरुपयोग के रूप में देखा. अभियोजक ने कहा कि यह कार्य सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है.
देखें वायरल वीडियो
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं
सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से फैल गया और लोगों ने अपने गुस्से का इज़हार किया. एक यूजर ने लिखा, वीडियो में शिकार व्यक्ति शांत और कभी-कभी मुस्कुराते हुए दिख रहा है, इसलिए वह डर में नहीं था. हालांकि, कई लोगों ने यह भी कहा कि स्थिति बेहद जल्दी खतरनाक हो सकती थी.
किसान पर लगे आरोप
गल्फ न्यूज़ के मुताबिक़,गिरफ्तार किए गए किसान पर मानव जीवन को खतरे में डालने, नागरिकों को आतंकित करने, और मानसिक तथा सामाजिक नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा, उस पर धार्मिक और नागरिक कानून के खिलाफ कार्य करने का भी आरोप है.