Viral: पोते-पोतियों संग हैलोवीन मनाते दिखे राजद प्रमुख लालू यादव, भाजपा ने कसा तंज

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने पोते-पोतियों के साथ हैलोवीन मनाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के बाद भाजपा ने उन पर तंज कसा है. भाजपा नेताओं ने याद दिलाया कि कुछ समय पहले लालू यादव ने महाकुंभ मेले को “फालतू” बताया था, लेकिन अब वे खुद विदेशी त्योहार मना रहे हैं. 31 अक्टूबर को लालू यादव की बेटी और राजद नेता रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर हैलोवीन की तस्वीरें और वीडियो शेयरल किए और लिखा,-“सभी को हैलोवीन की शुभकामनाएं!”.

पोते-पोतियों के साथ खेलते नजर आए लालू

वीडियो में लालू यादव अपने पोते-पोतियों के साथ खेलते और तस्वीरें लेते नजर आ रहे हैं, जो इस अवसर के लिए सजे-धजे थे. लालू यादव पर निशाना साधते हुए भाजपा किसान मोर्चा (भाजपाकेएम) ने शनिवार को ट्वीट किया, "मत भूलना बिहारवासियों. ये वही लालू यादव हैं जिन्होंने आस्था और अध्यात्म के महाकुंभ को निरर्थक बताया था और अंग्रेजों का त्योहार हैलोवीन मना रहे हैं. जो भी आस्था पर प्रहार करेगा, बिहार की जनता उसे वोट नहीं देगी.

क्या है हैलोवीन

हैलोवीन एक पश्चिमी त्योहार है, जो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत प्राचीन सेल्टिक त्योहार "समहैन (Samhain)" से हुई थी. उस समय लोग मानते थे कि इस दिन जीवित और मृतकों की दुनिया के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, और आत्माएं धरती पर लौट आती हैं. बाद में, यह त्योहार “All Hallows’ Eve” कहलाने लगा, जो अब छोटा होकर Halloween बन गया. आज के समय में हैलोवीन एक मज़ेदार और रंगीन त्योहार बन चुका है- बच्चे और बड़े डरावने या मज़ेदार कपड़े पहनते हैं (Costume Party), कद्दू पर डरावने चेहरे बनाकर उसमें मोमबत्ती जलाते हैं (Jack-o’-lantern), बच्चे घर-घर जाकर मिठाइयां मांगते हैं (Trick or Treat), लोग हैलोवीन पार्टियां, सजावट और गेम्स का आयोजन करते हैं..

'फालतू है कुम्भ' वाले बयान पर विवाद शुरू

फरवरी में, यादव ने प्रयागराज में महाकुंभ को ' फालतू ' कहकर विवाद खड़ा कर दिया था. उनकी यह टिप्पणी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर टिप्पणी करते हुए आई थी , जिसमें प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में सवार होने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और 18 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. जब उनसे इस बड़े धार्मिक आयोजन में आने वाली भारी भीड़ और भीड़ प्रबंधन के सुझावों पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो राजद प्रमुख ने कहा, " कुंभ का कोई मतलब नहीं है. फालतू है कुंभ.

"सनातन धर्म का अपमान करने का आरोपइस टिप्पणी की भाजपा और हिंदू धार्मिक नेताओं ने तीखी आलोचना की और यादव की टिप्पणी की निंदा की और उन पर शवों पर राजनीति करने का आरोप लगाया. बिहार भाजपा प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि यादव की टिप्पणी ने हिंदू धर्म के प्रति राजद की मानसिकता को उजागर कर दिया है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी राजद प्रमुख पर हमला बोला और उन पर सनातन धर्म का अपमान करने और भगदड़ पर राजनीति करने का आरोप लगाया.

