चार साल अनुभवी व्यक्ति को नौकरी से निकाला, नहीं करना चाहता है कोडिंग, पोस्ट वायरल

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने नौकरी से जुड़े अनुभव को शेयर किया है. उसकी ये बातें सुनकर हर कोई इमोशनल हो गया है. इस दौरान उसने बताया कि वह करीब एक कंपनी में चार साल से काम कर रहा है लेकिन अचानक कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया.

इससे उसपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है. इस पोस्ट में शख्स ने नौकरी जाने के बाद उससे होने वाले तनाव और करियर में बदलाव को लेकर चर्चा की है. ये पोस्ट इंटरनेट पर तुरंत वायरल हो गई.

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

बता दें कि इस शख्स के पास करीब चार साल का अनुभव है और एसडीई-2 (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर) के पद पर काम कर रहा था. इसकी सैलरी करीब 2.3 लाख रुपये प्रति माह थी. लेकिन नौकरी ली जाने के बाद उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर पोस्ट कर लिखा कि एसडीई-2 की नौकरी चली गई, कोडिंग से हटकर कुछ और करने की सोच रहा हूं.

30 के बाद करियर में बदलाव है मुश्किल

30 साल की उम्र के करियर पर विचार कर बदलाव करना इस इंजीनियर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. पोस्ट में उसने ये भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में उसकी कोडिंग में रुचि कम हो गई है. लगातार लंबी ड्यूटी, कठिन टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रदर्शन करने के दबाव ने उसे थका दिया.

नौकरी जाने के बाद नई स्किल्स पर ध्यान

उसने इस बात की भी जिक्र किया कि नौकरी जाने के बाद उसने अपनी नई स्किल्स पर भी ध्यान दिया. इस दौरान उसे एहसास हुआ कि उसकी कम्यूनिकेशन क्षमता अच्छी है. विचारों को सही और सरल तरीके से लोगों को समझाना और उनसे जुड़ने की क्षमता मजबूत है. पोस्ट में लिखा कि मैं दिन में 8-10 घंटे काम करने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं कोडिंग से हटकर कुछ करना चाहता हूं. 30 के उम्र में इस बदलाव से डर तो लग रहा है लेकिन मैं खुद को कोडिंग के दलदल में धकेलना नहीं चाहता.

लोगों ने शेयर किया अपना अनुभव

इस पोस्ट को पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपने अनुभव को शेयर किया है. जहां एक ओर कई लोगों ने अपने बदलाव को लेकर अनुभव शेयर किया, तो वहीं कई लोगों ने शख्स को कई कोडिंग से हटकर सुझाव दिए हैं. एक यूजर ने लिखा कि अगर आप पूरी तरह से तनाव महसूस कर रहे हैं, तो बदलाव की जगह अपने डोमेन या टीम को बदलना ज्यादा फायदेमंद होगा. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि आप अकेले नहीं हैं. यह लगभग 4 से 6 साल के अनुभव के बाद होने वाला साधारण सा बदलाव है.



