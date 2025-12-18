scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चार साल अनुभवी व्यक्ति को नौकरी से निकाला, नहीं करना चाहता है कोडिंग, पोस्ट वायरल

सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे पोस्ट वायरल हो जाते हैं,जो दिल को छू जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर ऐसी ही एक घटना काफी वायरल हो रही है. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चार साल के बाद नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वह उससे होने वाले तनाव और कई तरह की परेशानी से जूझ रहा है. इसे लेकर उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपने इमोशन को शेयर किया है.

Advertisement
X
सोशल मीडिया पर एक 30 साल के व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया. (Photo : Pexels )
सोशल मीडिया पर एक 30 साल के व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया. (Photo : Pexels )

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने नौकरी से जुड़े अनुभव को शेयर किया है. उसकी ये बातें सुनकर हर कोई इमोशनल हो गया है. इस दौरान उसने बताया कि वह करीब एक कंपनी में चार साल से काम कर रहा है लेकिन अचानक कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया. 

इससे उसपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है. इस पोस्ट में शख्स ने नौकरी जाने के बाद उससे होने वाले तनाव और करियर में बदलाव को लेकर चर्चा की है. ये पोस्ट इंटरनेट पर तुरंत वायरल हो गई. 

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट 

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली में प्रदूषण के चलते ग्रैप-4 लागू है.
राजधानी में प्रदूषण और उत्तर भारत में कोहरे का कहर... PUCC से जुड़े फैसले पर क्या बोले दिल्ली के लोग 
BJP leader Pravesh Verma. (File photo)
'आज कोई दिक्कत आती है तो CM सड़क पर नजर आती हैं', बोले प्रवेश वर्मा 
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने देशभर के युवाओं को आकर्षित किया है लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं. (Photo : PTI)
युवाओं को नहीं पसंद आया पीएम इंटर्नशिप, 1.2 लाख में से केवल 2066 ने पूरी की ट्रेनिंग  
supreme court
PUC और फिटनेस पर, Delhi NCR में अब चलेंगी गाड़ियां 
Flights cancelled at Delhi airport
उड़ानों पर फॉग'ब्रेक'... दिल्ली एयरपोर्ट से 22 फ्लाइट्स कैंसिल, दर्जनों लेट 

बता दें कि इस शख्स के पास करीब चार साल का अनुभव है और एसडीई-2 (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर) के पद पर काम कर रहा था. इसकी सैलरी करीब 2.3 लाख रुपये प्रति माह थी. लेकिन नौकरी ली जाने के बाद उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर पोस्ट कर लिखा कि एसडीई-2 की नौकरी चली गई, कोडिंग से हटकर कुछ और करने की सोच रहा हूं. 

SDE2 laid off, thinking of pivoting away from coding
byu/Wise_Beat_7035 indevelopersIndia

30 के बाद करियर में बदलाव है मुश्किल 

30 साल की उम्र के करियर पर विचार कर बदलाव करना इस इंजीनियर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. पोस्ट में उसने ये भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में उसकी कोडिंग में रुचि कम हो गई है. लगातार लंबी ड्यूटी, कठिन टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रदर्शन करने के दबाव ने उसे थका दिया. 

Advertisement

नौकरी जाने के बाद नई स्किल्स पर ध्यान

उसने इस बात की भी जिक्र किया कि नौकरी जाने के बाद उसने अपनी नई स्किल्स पर भी ध्यान दिया. इस दौरान उसे एहसास हुआ कि उसकी कम्यूनिकेशन क्षमता अच्छी है. विचारों को सही और सरल तरीके से लोगों को समझाना और उनसे जुड़ने की क्षमता मजबूत है. पोस्ट में लिखा कि मैं दिन में 8-10 घंटे काम करने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं कोडिंग से हटकर कुछ करना चाहता हूं. 30 के उम्र में इस बदलाव से डर तो लग रहा है लेकिन मैं खुद को कोडिंग के दलदल में धकेलना नहीं चाहता. 

लोगों ने शेयर किया अपना अनुभव 

इस पोस्ट को पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपने अनुभव को शेयर किया है. जहां एक ओर कई लोगों ने अपने बदलाव को लेकर अनुभव शेयर किया, तो वहीं कई लोगों ने शख्स को कई कोडिंग से हटकर सुझाव दिए हैं. एक यूजर ने लिखा कि अगर आप पूरी तरह से तनाव महसूस कर रहे हैं, तो बदलाव की जगह अपने डोमेन या टीम को बदलना ज्यादा फायदेमंद होगा. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि आप अकेले नहीं हैं. यह लगभग 4 से 6 साल के अनुभव के बाद होने वाला साधारण सा बदलाव है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement