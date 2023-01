दौड़ता हुआ आया हाथी, सूंड से उठाकर बाइक को हवा में उछाला, IPS का Video Viral

सोशल मीडिया पर एक महिला IPS का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक हाथी को अपनी सूंड से बाइक को हवा में उछालते हुए दिखाया गया है. वीडियो के कैप्शन में IPS ने लिखा कि बीच सड़क पर गाड़ी पार्क ना करें. ट्विटर पर इस वीडियो को 4 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है.

आईपीएस का नाम कला कृष्णास्वामी (Kala Krishnaswamy) है. वो वर्तमान में कर्नाटक के बेंगलुरु में बतौर DCP ट्रैफिक (पूर्वी डिवीजन) तैनात हैं. उन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक हाथी गुस्से में अपनी सूंड से बाइक को टक्कर मारता दिख रहा है. वहीं, आसपास खड़े लोग दहशत में भागते नजर आ रहे हैं.

जब गुस्से में लोगों की ओर दौड़ा हाथी

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक बाइक सड़क पर खड़ी है. आसपास 4-5 लोग भी मौजूद हैं. तभी एक हाथी की एंट्री होती है. वो गुस्से में जान पड़ता है. हाथी आते ही बाइक को सूंड से उठाकर फेंक देता है. उसका रौद्र रूप देखकर लोग वहां से भाग खड़े होते हैं. बाइक को टक्कर मारने के बाद हाथी आगे बढ़ जाता है.

" Don't park on main road " pic.twitter.com/Z8OYGBZmDR — Kala Krishnaswamy, IPS DCP Traffic East (@DCPTrEastBCP) January 3, 2023

खबर लिखे जाने तक IPS के इस वीडियो को 4 लाख 90 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. वीडियो को 14 से ज्यादा लाइक्स भी मिले हैं. वहीं, सैकड़ों यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा- यह फनी के साथ डरावना भी है. दूसरे ने कहा- शायद, सड़क पर बाइक खड़ी करना हाथी को रास नहीं आया. जबकि, तीसरे यूजर ने लिखा- अच्छा हुआ बाइक पर कोई नहीं बैठा था. कुछ यूजर्स ने लिखा- हाथी अच्छे से जानता है कि गाड़ी सड़क पर पार्क नहीं करते.

बताया जा रहा है कि यह घटना पिछले साल अक्टूबर में केरल के मलप्पुरम में हुई थी. लेकिन आईपीएस द्वारा इसका वीडियो शेयर करने के बाद ये घटना फिर से चर्चा में आ गई है.