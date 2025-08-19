मालकिन को खा गई डॉलफिन... आपने भी देखे हैं Jessica के ये वायरल वीडियो? क्या है इसकी कहानी

Jessica Orca Dolphin Viral Video: सोशल मीडिया पर Jessica और उसकी डॉलफिन Orca का वीडियो आपने भी देखा होगा, जिसमें ऑरका फिश अपनी मालिक जेसिका को खा जाती है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बता रहे हैं कि जेसिका को ऑरका बचपन में सुमद्र में मिली थी. जेसिकी ने तबसे उसको पाला और ऑरका के साथ खेलती भी थी. दोनों के अलग-अलग देशों में शो भी हुआ करते थे, जिनमें स्विमिंग पूल में जेसिरी ऑरका के साथ करतब दिखाते थे.

एक दिन दोनों अमेरिका में शो करने गए और इस दौरान ऑरका ने अपनी मालिक जेसिका को खा लिया. अगर आप सोशल मीडिया खंगाले तो आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे, जिनमें डॉलफिन जेसिकी के दो टुकड़े करती है और फिर उसे खा जाती है. वीडियो में जेसिका डॉलफिन के सामने हाथ भी जोड़ती है, लेकिन डॉलफिर उसे पानी में उठाकर पटक देती है.

वीडियो के आखिरी में दिखाया जा रहा है कि लोग बचाने भी जाते हैं लेकिन पानी में सिर्फ मछली दिखाई देती है, जेसिका नहीं. असल में यह सब झूठ और मनगढ़ंत है. सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियोज वायरल हो रहे हैं वो सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाए गए हैं.

6 minutes video 👇 https://t.co/4DBCKycyxT pic.twitter.com/PgXYavYSgp — Burhan Khizer (@MeerKp20450) August 11, 2025

क्या है सच?

चौंकाने वाली बात ये है कि यह कहानी भी झूठी है. इस घटना या 'जेसिका रैडक्लिफ' नाम की युवती का कोई सबूत नहीं है. कई स्रोतों ने पुष्टि की है कि वीडियो का हर पहलू, चाहे वह दर्शक हों, पानी हो, डॉल्फ़िन हो, यहां तक कि आसपास का शोर भी, सभी (एआई) ने बनाया गया है. विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ऐसे वीडियो का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रियता बढ़ाने के लिए किया जाता है और आम लोगों को इनका शिकार नहीं बनना चाहिए.

