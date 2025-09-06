'मैं अंतरिक्ष में फंसा हूं, मुझे ऑक्सीजन चाहिए!', 80 साल की महिला से ‘अंतरिक्ष यात्री’ ने ठगे 6 लाख

जापान में 80 साल की एक महिला के साथ अजीबो-गरीब धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. एक ठग ने खुद को "अंतरिक्ष यात्री" बताकर महिला से करीब 6 लाख रुपये ठग लिए. जानकारी के अनुसार, जुलाई में सोशल मीडिया पर मुलाकात हुई और धीरे-धीरे यह "स्पेस लवर" महिला का भरोसा जीतने लगा. उसने कहा कि वह अंतरिक्ष यान में फंसा है, उस पर हमला हो रहा है और उसे ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसे चाहिए. अकेले रहने वाली महिला ने भावनाओं में आकर ऑनलाइन पैसे भेज दिए. बाद में जब उसे सच्चाई का पता चला, तब समझ आया कि यह एक रोमांस स्कैम था.

सोशल मीडिया पर हुई थी मुलाकात

होक्काइडो के अधिकारियों ने बताया कि महिला की पहली मुलाक़ात जुलाई में सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति से हुई थी. खुद को अंतरिक्ष यात्री बताने वाले इस व्यक्ति ने धीरे-धीरे उसका विश्वास जीत लिया, जिसे जांचकर्ता एक रोमांस घोटाला बता रहे हैं. होक्काइडो के अधिकारियों ने बताया कि महिला की पहली मुलाकात जुलाई में सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति से हुई थी. सीबीएस न्यूज़ ने एएफपी से बात करने वाले एक स्थानीय पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि खुद को अंतरिक्ष यात्री बताने वाले इस व्यक्ति ने धीरे-धीरे उसका विश्वास जीत लिया, जिसे जांचकर्ता एक रोमांस घोटाला बता रहे हैं.

Advertisement

महिला ने बताया कि एक दिन, ठग ने कहा कि वह "इस समय अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यान पर है" लेकिन "उस पर हमला हो रहा है और उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है. " किसी तरह, उसने महिला को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी कर लिया, यह दावा करते हुए कि ऑक्सीजन की आपूर्ति खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है. अकेले रहने वाली महिला को यह विश्वास होने लगा था कि उसने कथित अंतरिक्ष यात्री के साथ वास्तविक भावनात्मक रिश्ता बना लिया है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है.

पुलिस ने लोगों को किया आगाह

पुलिस ने लोगों को आगाह किया और कहा कि यदि सोशल मीडिया पर आपसे मिले किसी व्यक्ति ने आपसे कभी नकदी की मांग की है, तो कृपया धोखाधड़ी की संभावना पर संदेह करें, और पुलिस को रिपोर्ट करें. जापान में ऐसे धोखों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, खासकर बुजुर्ग लोग इनका शिकार बन रहे हैं. पहले भी "इट्स मी" स्कैम (जहां ठग खुद को संकट में फंसा रिश्तेदार बताते हैं) और पेंशन-बीमा रिफंड के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं.

---- समाप्त ----