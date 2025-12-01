बस अंदर लेटिए… और शरीर खुद धुल जाएगा! जापान की ह्यूमन वॉशिंग मशीन वायरल

दुनिया की अजीबो-गरीब टेक्नॉलॉजी में अब एक और नाम जुड़ गया है-ह्यूमन वॉशिंग मशीन. यह भविष्य जैसी मशीन सबसे पहले ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में दिखी थी और अब जापान के बाजार में आधिकारिक रूप से बिक्री के लिए आ चुकी है. इसे जापानी टेक कंपनी Science Inc. ने बनाया है.
यह मशीन एक बड़े कैप्सूल की तरह है. इसमें इंसान लेट जाता है, ढक्कन बंद होता है और मशीन उसे सिर से पैर तक धो देती है. अंदर धीमा, सुकून देने वाला संगीत चलता है और पूरा अनुभव किसी स्पा जैसा लगता है.
1970 की मशीन का आधुनिक रूप
इस मशीन को 'भविष्य की ह्यूमन वॉशर' कहा जा रहा है. ओसाका एक्सपो 2025 के दौरान इसे देखने के लिए लाखों लोग पहुंचे. दिलचस्प बात यह है कि 1970 के ओसाका एक्सपो में भी इसी तरह की मशीन दिखाई गई थी. उस समय इसे देखकर कंपनी के मौजूदा अध्यक्ष काफी प्रभावित हुए थे और उसी याद को आगे बढ़ाते हुए यह आधुनिक वर्जन बनाया गया है.
कंपनी की प्रवक्ता साचिको माएकुरा का कहना है कि यह मशीन न सिर्फ शरीर साफ करती है बल्कि 'आत्मा को भी धो देती है', क्योंकि इसमें लगे सेंसर यूजर की हार्टबीट और अन्य संकेतों पर नजर रखते हैं.
पहला यूनिट होटल ने खरीदा
अमेरिका सहित कई देशों के रिसॉर्ट मालिकों ने भी इस मशीन में दिलचस्पी दिखाई है. पहला यूनिट ओसाका के एक होटल ने खरीदा है, जो मेहमानों को इसका अनुभव करवाएगा.कंपनी ने बताया है कि इसकी यूनिकनेस के चलते फिलहाल केवल 50 मशीनें ही बनाई जाएंगी. इसकी कीमत लगभग 60 मिलियन येन यानी करीब 3.85 लाख डॉलर बताई जा रही है.
देखें वायरल वीडियो
ह्यूमन वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है?
1. कैप्सूल में लेट जाइए
यूजर 2.3 मीटर लंबे पॉड में लेटता है और ढक्कन बंद हो जाता है.
2. ऑटोमेटिक बॉडी वॉश
मशीन माइक्रोबबल्स और फाइन मिस्ट शॉवर से शरीर को धीरे-धीरे साफ करती है.
3. हेल्थ मॉनिटरिंग
सेंसर लगातार हार्टबीट और अन्य संकेतों की निगरानी करते हैं.
4. रिलैक्सेशन मोड
धुनों और सुकून देने वाले विज़ुअल्स के साथ पूरा माहौल स्पा जैसा हो जाता है.
5. ड्राई करने की सुविधा
वॉशिंग के बाद मशीन खुद ही शरीर को सुखा देती है.
6. केवल 15 मिनट में पूरा अनुभव
लगभग 15 मिनट में उपयोगकर्ता पूरी तरह साफ, सूखा और रिलैक्स होकर बाहर निकलता है. किसी तौलिए या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती.