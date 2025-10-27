पानी में डूबते घायल जैगुआर को बचाने उतरी सेना, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये रेस्क्यू!

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक घायल जैगुआर के रेस्क्यू का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घायल जैगुआर ब्राजील की रियो नीग्रो नदी में बह रहा है और तैरने के लिए संघर्ष कर रहा है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 1 अक्टूबर की है, जब स्थानीय प्रशासन और सेना की टीम ने मिलकर इस जख्मी जानवर को एक ड्रामेटिक रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए बचाया.वीडियो में जैगुआर की हालत काफी नाजुक नजर आ रही है.वह जख्मी और थका हुआ होने के बावजूद पानी में बहते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था.
ऐसे बचाई जान
अधिकारियों ने मौके पर तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और पानी में एक फ्लोटिंग डिवाइस (तैरने का सहारा) फेंका, ताकि जैगुआर उस पर पकड़ बना सके. कुछ ही पलों में जैगुआर ने उस सहारे को थाम लिया और धीरे-धीरे सैनिकों की नाव के पास पहुंच गया. इसके बाद टीम ने उसे सुरक्षित किनारे तक लाकर उसका इलाज शुरू किया.
देखें वायरल वीडियो
वीडियो में देखा जा सकता है कि घायल जैगुआर धीरे-धीरे पुलिस की नाव की ओर तैरता हुआ बढ़ रहा है. इस दौरान मिलिट्री अधिकारी पानी में एक फ्लोटिंग डिवाइस फेंकते हैं, जो जैगुआर के लिए डूबते हुए तिनके का सहारा बन जाता है. जैगुआर तुरंत उस पर पकड़ बना लेता है, जिसके बाद अधिकारी उसे सावधानी से किनारे तक पहुंचा देते हैं.
पीपल. कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, किनारे पर पहले से ही अमेजनस यूनिवर्सिटी और एनिमल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ मौजूद थे. उन्होंने तुरंत जैगुआर का इलाज शुरू किया. जांच के दौरान पता चला कि जैगुआर के शरीर में कई गोलियां लगी थीं, उसके कुछ दांत टूट चुके थे, और गोली के टुकड़े शरीर के अंदर तक फंसे हुए थे.