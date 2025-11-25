scorecardresearch
 

लिपस्टिक, फाउंडेशन और मां के कपड़े… पेंशन के लिए बेटे की चालबाजी पुलिस ने ऐसे पकड़ी

इटली के एक बेरोजगार शख्स पर आरोप है कि उसने पेंशन लेने के लिए अपनी मृत मां का वेश धारण किया था. उसने अपना मां के शव को ममीफाइड कर घर में छुपाकर रखा था.

पेंशन के लिए बेटा मृत के कपड़े पहनकर पहुंचा था सरकारी कार्यालय (Representational Photo - Pexels)
इटली के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी मृत मां के कपड़े पहनकर उसकी पेंशन लेने की कोशिश की. उसने मां की लाश को घर में छिपा दिया था. इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब वह नया पहचान पत्र बनवाने सरकारी कार्यालय पहुंचा था. 

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, इटली के कोरिएरे डेला सेरा समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, मंटुआ निवासी 56 साल के बेरोजगार शख्स ने अपनी दिवंगत मां के पेंशन के लिए उनके कपड़े और मेकअप लगाकर सरकारी कार्यालय पहुंचा था. उसने अपनी मां ग्रेज़िएला डाल'ओग्लियो के मृत शरीर को अपने घर में तब तक छिपाकर रखा था.

तीन साल पहले हो चुकी थी मां की मृत्यु
डॉल'ओग्लियो का लगभग तीन वर्ष पूर्व 82 साल की उम्र में निधन हो गया था. हालांकि, उनके बेटे ने आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु की सूचना नहीं दी, बल्कि उनके शव को एक चादर में लपेटकर, उसे एक स्लीपिंग बैग में भरकर घर में छिपा दिया.

मां के कपड़े पहन किया था मेकअप 
इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर अपनी मां की तरह कपड़े पहने, लिपस्टिक, फाउंडेशन और एक हार पहना और फिर बोरगो विरगिलियो के उपनगर में एक सरकारी कार्यालय में अपनी मां का पहचान पत्र रीन्यू कराने के लिए चला गया.

बेटे ने अपने बाल अपनी दिवंगत मां के समान कटवा लिए थे तथा अपना भेष बदलने के लिए उन्हीं की तरह आभूषण भी पहन रखे थे.अखबार ने रॉबिन विलियम्स अभिनीत 1993 की फिल्म का हवाला देते हुए कहा कि उसने 'मिसेज डाउटफायर' जैसा रूपान्तरण किया था.

पहचान पत्र रीन्यू करवाने पहुंचा था सरकारी ऑफिस
वह व्यक्ति इस महीने की शुरुआत में मंटुआ के बाहरी इलाके में स्थित सरकारी कार्यालय में पहुंचा. वहां उसने कथित तौर पर खुद को मिसेज डाल'ओग्लियो बताया. लेकिन उसके धोखे ने एक कर्मचारी को चौंका दिया. जिसने उस 'महिला' में कुछ अजीबोगरीब बातें नोटिस कीं.जैसे उसकी मोटी गर्दन और भारी आवाज़.

सरकारी कर्मचारी को हाव-भाव पर हुआ शक
तेज़-तर्रार कर्मचारी ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी और स्थानीय मेयर को भी इसकी जानकारी दी. अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने वास्तविक डाल'ओग्लियो की आधिकारिक तस्वीरों की तुलना उनके बेटे की तस्वीरों से की और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है.

तीन साल से ले रहा था मां का पेंशन
रिपोर्ट के अनुसार, बेटे को अपनी मां की पेंशन की बदौलत लगभग 47,000 पाउंड की वार्षिक आय हो रही थी और उसके पास तीन मकानों की एक संपत्ति भी थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके घर गई, जहां उन्हें कपड़े धोने के कमरे में छिपाकर रखी गई  डाल'ओग्लियो की लाश मिली.

बोर्गो विरगिलियो के मेयर फ्रांसेस्को अपोर्टी ने बताया कि वह लंबी स्कर्ट पहनकर परिषद कार्यालय में आया था. उसने लिपस्टिक और नेल वार्निश, गले में हार और पुराने स्टाइल की बालियां पहन रखी थीं.लेकिन नजदीक से देखने पर उनकी गर्दन बहुत मोटी थी और झुर्रियां अजीब थीं. उनके हाथों की त्वचा 85 साल की महिला की नहीं लगती थी.

आवाज लग रही थी मर्दाना
उसकी आवाज भी मर्दाना लगती थी. अगर इन अजीब विशेषताओं की ओर ध्यान न दिया जाता, तो शायद वह धोखाधड़ी में सफल हो जाता. मेयर ने कहा कि उनकी मौत शायद प्राकृतिक कारणों से हुई होगी, लेकिन यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा. यह एक बहुत ही अजीब और बेहद दुखद मामला है. 

इटली की सैन्य पुलिस का कहना है कि महिला का शव चादरों और स्लीपिंग बैग में लिपटा हुआ था. शरीर स्पष्ट रूप से ममीकृत अवस्था में था. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल में भेज दिया गया है. अब उस व्यक्ति पर शव को अवैध रूप से छिपाने और लाभ में धोखाधड़ी करने के आरोप में जांच चल रही है.

