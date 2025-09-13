'शर्माजी' रखा अपने कुत्ते का नाम, पड़ोसी का मजाक उड़ाने के लिए की अजीब हरकत, मामला दर्ज

इंदौर में एक व्यक्ति ने पड़ोसी शर्मा परिवार का मज़ाक उड़ाने के लिए अपने कुत्ते का नाम 'शर्माजी' रख दिया, जिससे विवाद शुरू हो गया. मामला पुलिस में शिकायत तक पहुंच गया और मामला दर्ज कर लिया गया है. मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कुत्ते के नाम को लेकर हुआ विवाद गुरुवार रात हिंसक हो गया. यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक पड़ोसी ने अपने पालतू कुत्ते का नाम 'शर्मा' रख दिया, जिससे उसी सरनेम वाले एक अन्य परिवार को गुस्सा आ गया और आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.



विरोध करने पर दी गाली

शिकायत के अनुसार, भूपेंद्र सिंह द्वारा अपने कुत्ते का नाम 'शर्मा' रखने से उनके पड़ोसी वीरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी किरण नाराज हो गईं. वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि भूपेंद्र ने "जानबूझकर कुत्ते को 'शर्मा जी' कहा और दोस्तों के सामने आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. वीरेंद्र ने कहा, “जब किरण शर्मा ने विरोध किया, तो मामला गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया. उन्होंने दावा किया कि भूपेंद्र और उसके दो साथियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए.



मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद, दंपति ने राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. अधिकारियों ने बताया, "रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भूपेंद्र सिंह और उसके दो साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और विवाद की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित पक्षों से पूछताछ कर रही है.

---- समाप्त ----