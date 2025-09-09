scorecardresearch
 

अमेरिका में दुकान में चोरी करते पकड़ी गई गुजराती महिला, पुलिस पूछताछ में रो पड़ी, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक भारतीय महिला पूछताछ कक्ष में हाथ जोड़े बैठी हुई दिखाई दे रही है, जबकि पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं.

भारतीय महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. Photo: Youtube/ @Police Release
अमेरिका के एक टारगेट स्टोर में चोरी करती हुई एक भारतीय महिला पकड़ी गई. उसका पुलिस पूछताछ कक्ष से रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो "पुलिस रिलीज़" नाम के यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, जिसका टाइटल है – "जब एक सीरियल टारगेट शॉपलिफ्टर आखिरकार रंगे हाथों पकड़ा जाता है." घटना 15 जनवरी की बताई जा रही है, लेकिन वीडियो 4 दिन पहले अपलोड किया गया था. हालांकि, इंडिया टुडे ने साफ कहा है कि वह इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सकता. 

पूछताछ के वक्त काफी डर गई महिला
वीडियो की शुरुआत एक डरी हुई महिला से होती है जो पूछताछ कक्ष में हाथ जोड़े बैठी है और पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं. पूछताछ शुरू होने से पहले उसकी तलाशी ली जाती है, और कुछ ही पलों में वह फूट-फूट कर रोने लगती है. जब उससे उसकी मूल भाषा के बारे में पूछा गया, तो महिला ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, "गुजराती".  खुद को संभालने की कोशिश करते हुए, वह बोलते हुए लड़खड़ा रही है. एक अधिकारी ने पूछा, "यह कहां से है?" और उसने सिसकते हुए जवाब दिया, "भारत से."

Video Credit: @PoliceReleaseTV

'मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी'
टारगेट का एक कर्मचारी फिर पुलिसवालों को निगरानी फुटेज दिखाता है, जिसमें एक महिला बिना पैसे दिए सामान से भरी एक गाड़ी को चेक आउट काउंटर से आगे धकेलती हुई दिखाई देती है. वह ज़ोर-ज़ोर से हांफती हुई दिखाई देती है, जिससे पुलिस बार-बार पूछती है कि क्या उसे मेडिकल मदद की जरूरत है. इसके बाद, पुलिस अधिकारी उस पर आरोप लगाते हैं- "तुम यहां इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें दुकान से सामान चुराते हुए पकड़ा गया था. क्या तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र है?" महिला कबूल करती है कि उसने एक दुकान से सामान चुराया था और उसे दोबारा बेचना चाहती थी. वह फूट-फूट कर रोती है और विनती करती है, "मुझे छोड़ दो. मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी.

महिला को समझाकर किया गया रिहा
अमेरिकी पुलिस अधिकारी उसे बिना किसी औपचारिक आरोप के रिहा करने का फैसला करते हैं, लेकिन उसे दोबारा अपराध करने के परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं. एक अधिकारी उसे चेतावनी देकर छोड़ देता है.  बॉडीकैम फुटेज में देखा जा सकता है कि अधिकारी यह भी पूछते हैं कि क्या वह अपने घर में हो रही किसी भी घटना पर चर्चा करना चाहती है, जिससे उसकी निजी परिस्थितियों को लेकर संभावित चिंता का संकेत मिलता है. टारगेट के एक कर्मचारी ने यह भी दावा किया कि वह महिला स्टोर में "नियमित" रूप से आती थी.

वीडियो जमकर हो रहा वायरल
यूट्यूब पोस्ट के कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया यूजर ने महिला पर जमकर निशाना साधा और कई लोगों ने कहा कि उसे तुरंत जेल भेज दिया जाना चाहिए. एक यूजर ने कहा, "एक भारतीय होने के नाते, मुझे वो बहुत परेशान करने वाली लगती हैं. उन्हें लगता है कि वो रो-रोकर बहुत अच्छा काम कर रही हैं. उनके आंसू की एक बूंद भी नहीं निकल रही. मैं ऐसे लोगों को देश से बाहर भेजने की मांग करता हूं, चाहे वो कहीं के भी हों. एक अन्य यूज़र ने कहा, "ये लोग अपने स्वार्थ के लिए 1.4 अरब भारतीयों को शर्मसार कर रहे हैं. हम अपने बच्चों को ये मूल्य नहीं सिखाते. कई अन्य लोगों ने उसे "हास्यास्पद" कहा, और कहा कि "डरने और असहाय होने का नाटक करने से काम नहीं चलेगा. 

---- समाप्त ----
