लंदन की ट्रेन में जब भिड़ गए हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी.. वायरल हो रहा तीखी बहस का वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक इंडियन और पाकिस्तानी शख्स आपस में तीखी बातचीत करते दिख रहे हैं. भारतीय मूल का व्यक्ति जब पाकिस्तानी नागरिक से कुछ सवाल करता है तो जवाब में वह कहता है कि भारत के लोग हमारे दुश्मन हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @HoodedClaw1974 नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें लंदन की एक ट्रेन में भारतीय मूल के एक यात्री और एक पाकिस्तानी नागरिक के बीच हुई तीखी बातचीत कैद है. यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है.

सफेद टी-शर्ट में नजर आ रहा है पाकिस्तानी शख्स

इस क्लिप में भारतीय व्यक्ति शांति से सफेद शर्ट पहने पाकिस्तानी यात्री से कुछ सवाल करता है. वह पूछता है - क्या पाकिस्तानी हैं? इस पर वह व्यक्ति जवाब देता है कि हां मैं पाकिस्तानी हूं. इस पर इंडियन शख्स कहता है मैं भारतीय हूं और मुझे कोई समस्या नहीं है कि आप पाकिस्तानी है. फिर भारतीय यात्री पूछता है क्या यह आपके लिए कोई समस्या है? इस पर पाकिस्तानी व्यक्ति जवाब देता है - हां, क्योंकि भारत के लोग दुश्मन हैं.

जवाब सुन चौंक गया भारतीय नागरिक

यह जवाब सुन इंडियन चौंक जाता है.भारतीय व्यक्ति हैरान होकर दोहराता है, क्या हम दुश्मन हैं? इस पर फिर पाकिस्तानी व्यक्ति सहमति में सिर हिलाता है. भारतीय व्यक्ति शांत रहते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन, तुम्हारा ये जवाब वायरल होने वाला है. जिस पर पाकिस्तानी व्यक्ति जवाब देता है- ठीक है तुम इसे वायरल कर दो.

कुछ ही देर बाद, पाकिस्तानी व्यक्ति अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाता है. जबकि वीडियो बना रहा व्यक्ति कहता है. व्हाइटचैपल पर उतर जाओ. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है - ट्रेन में एक पाकिस्तानी व्यक्ति बता रहा है कि भारतीय होना एक समस्या है. क्योंकि हम दुश्मन हैं.वीडियो के अनुसार, यह टकराव एलिजाबेथ लाइन पर एक ट्रेन में हुआ.

वायरल वीडियो ने छेड़ी ऑनलाइन बहस

इस घटना पर ऑनलाइन एक बहस शुरू कर दी. कई लोगों ने अनावश्यक शत्रुता की निंदा की है. एक यूजर ने लिखा - पाकिस्तानी द्वारा खुलेआम यह स्वीकार करना कि हम दुश्मन हैं, यह दर्शाता है कि उनकी नफरत सीमाओं से भी गहरी है, यहां तक ​​कि लंदन की ट्रेनों में भी.

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है - याद रखें, विविधता ही हमारी ताकत है. भारतीय व्यक्ति कोई और विभाजन और संघर्ष पैदा नहीं कर रहा है. यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तानी व्यक्ति ने ऐसा किया है. मुझे आश्चर्य है कि यहां कितने लोग उसके विचारों से सहमत हैं?

