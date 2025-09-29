गरबा में KISS करने लगा इंडियन कपल, वीडियो वायरल हुआ तो वापस लौटे ऑस्ट्रेलिया!

पूरे भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच नवरात्रि का उत्सव पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर देश के अलग-अलग हिस्सों से आए वीडियोज की बाढ़ आ गई है. इसी बीच गुजरात के वडोदरा में यूनाइटेड वे गरबा कार्यक्रम के दौरान एक जोड़े का किस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है. यह गरबा कार्यक्रम वडोदरा के सबसे बड़े और लोकप्रिय आयोजनों में से एक है, जिसमें हर रात हजारों लोग शामिल होते हैं. वीडियो में एक भारतीय कपल प्रतीक पटेल और उनकी पत्नी दिख रही हैं. दोनों भारतीय मूल के हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और उनके पास ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता है.

कपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने उन्हें धार्मिक आयोजन को बदनाम करने का आरोप लगाया. सनातन संत समिति ने भी आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने कपल को बुलाया, जिसके बाद उन्होंने लिखित माफी मांगी. प्रतीक पटेल और उनकी पत्नी की शादी को 16 साल हो चुके हैं और उनके दो बच्चे हैं. पटेल मंजलपुर के रहने वाले हैं, जबकि उनकी पत्नी आणंद की रहने वाली हैं. वे भारत अपने परिवार से मिलने और गरबा में भाग लेने आए थे.



ऑस्ट्रेलिया लौटें कपल

इस पोस्ट पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा-, "गरबा एक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है, अभद्रता का स्थान नहीं," जबकि अन्य ने इस आयोजन की पारंपरिक भावना को बनाए रखने के लिए अधिकारियों से हस्तक्षेप करने की मांग की है. तीखी प्रतिक्रिया के बाद, इस जोड़े ने शहर के एक पुलिस स्टेशन में लिखित माफीनामा दायर किया और अगले दिन ऑस्ट्रेलिया लौट गए. यूनाइटेड वे गरबा उत्सव गुजरात के सबसे बड़े नवरात्रि समारोहों में से एक है, जिसमें हर साल भारी भीड़ उमड़ती है.

