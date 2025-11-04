scorecardresearch
 

'एटीट्यूड दिखाता है…', कनाडा में भारतीय युवक से बदसलूकी का वीडियो वायरल

कनाडा के टोरंटो में एक McDonald’s रेस्टोरेंट के अंदर भारतीय युवक से मारपीट का वीडियो वायरल है. वीडियो में एक कनाडाई शख्स, बहस के बाद भारतीय युवक की कॉलर पकड़कर उसे धक्का देता नजर आता है. यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई है और एक बार फिर कनाडा में भारतीयों के प्रति बढ़ते रेसिज्म पर बहस छेड़ दी है.

वीडियो सबसे पहले टोरंटो की वकील और पत्रकार कैरीमा साद ने 2 नवंबर को शेयर किया था. (Photo:X/@MeghUpdates)
कनाडा के टोरंटो शहर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक भारतीय युवक के साथ रेस्टोरेंट के अंदर मारपीट की गई है.वीडियो में दिख रहा है कि McDonald’s के अंदर एक कनाडाई व्यक्ति ने बिना किसी वजह के भारतीय मूल के युवक पर हमला कर दिया.यह वीडियो अब X और Instagram पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं.

कैसे शुरू हुआ झगड़ा

रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना टोरंटो के एक McDonald’s में Mobile Order Pick-Up काउंटर के पास हुई.वीडियो में एक शख्स ब्लू जैकेट पहने हुए नजर आता है.वह अचानक एक भारतीय व्यक्ति के पास आता है और गुस्से में अपना फोन फेंक देता है.

कुछ ही पल बाद वह शख्स जो कथित तौर पर नशे में था भारतीय युवक को धक्का देकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है.इस दौरान वह युवक पर खुद को अलग दिखाने का आरोप लगाता है.भारतीय युवक शांत रहते हुए कहता है कि तुम खुद को मुसीबत में डाल रहे हो.इसके बावजूद कनाडाई व्यक्ति उसे बार-बार धक्का देता है.

देखें वायरल वीडियो

रेस्टोरेंट के स्टाफ और आसपास के लोग बीच-बचाव करते हैं और दोनों को बाहर जाने के लिए कहते हैं.फिर भी वह कनाडाई शख्स भारतीय युवक पर एटीट्यूड दिखाने का आरोप लगाता रहता है.बाद में उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया.

 सोशल मीडिया पर गुस्सा और शर्मिंदगी

इस वीडियो को 2 नवंबर को टोरंटो की वकील और पत्रकार कैरीमा साद ने शेयर किया था.हालांकि वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है लेकिन इसे देखकर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं. एक यूजर ने लिखा कि ये बर्दाश्त से बाहर है इमिग्रेशन पर बहस हो सकती है लेकिन इस तरह का बर्ताव बेहद शर्मनाक है. दूसरे ने कहा कि ये बहुत डिस्टर्बिंग है किसी को अहंकार या नस्ल के कारण हिंसा का सामना नहीं करना चाहिए.

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कनाडा प्रशासन से अपील की है कि इस तरह के रेसिस्ट अटैक पर तुरंत कार्रवाई की जाए.लोगों का कहना है कि अगर ऐसे मामलों में सख्त कदम नहीं उठाए गए तो प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठेंगे.

