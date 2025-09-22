scorecardresearch
 

Feedback

जब आउट हुए अभिषेक शर्मा... उससे पहले इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे थे पाकिस्तानी?

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी ने न केवल पाकिस्तान को मात दी, बल्कि पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भी पूरी तरह उनके प्रदर्शन पर केंद्रित कर दिया. 22 मिनट की बैटिंग के बीच पाकिस्तानियों ने अभिषेक शर्मा के बारे में काफी कुछ सर्च किया.

Advertisement
X
भारत पाकिस्तान मैच में अभिषेक शर्मा ने 24 गेदों पर हाफ सेंचुरी बनाई. (Photo: AP)
भारत पाकिस्तान मैच में अभिषेक शर्मा ने 24 गेदों पर हाफ सेंचुरी बनाई. (Photo: AP)

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के सुपर-4 में पाकिस्तान को हरा दिया है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए इस मैच को भारत ने 6 विकेट से जीता है. इस मैच में चर्चा का विषय रहे अभिषेक शर्मा. भारतीय टीम के अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 24 गेंदों पर अर्धशतक लगा दिया. इसके बाद अभिषेक 11 बजकर 25 मिनट पर 74 रन बनाकर आउट हो गए.

अभिषेक ने 22 मिनट तक बैटिंग की और इस 22 मिनट में पाकिस्तानियों ने अभिषेक के बारे में हर चीज जानने के लिए पूरा गूगल छान मारा. पाकिस्तान में लोगों ने अभिषेक शर्मा के बारे में काफी कुछ सर्च किया. 11 बजकर 3 मिनट से 11 बजकर 25 मिनट तक मैदान पर भारत जीत रहा था, लेकिन पाकिस्तान के लोग 22 मिनट तक बस यही खंगालते रहे की अभिषेक शर्मा कौन हैं. आइए जानते हैं पाकिस्तानियों ने गूगल पर क्या-क्या सर्च किया.

पाकिस्तान ने गूगल पर अभिषेक शर्मा की बहन कौन हैं और अभिषेक शर्मा की पत्नी कौन हैं यह सर्च किया गया. इसके अलाव अभिषेक शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में भी सर्च किया गया है. अभिषेक शर्मी की फोटोज भी सर्च की जा रही हैं. पाकिस्तानी में अभिषेक शर्मा VS पाकिस्तान की-वर्ड भी काफी सर्च किया गया. अभिषेक शर्मा के साथ-साथ शुभमन गिल के बारे में भी पाकिस्तानी सर्च कर रहे थे. 

सम्बंधित ख़बरें

Abhishek Sharma (right) celebrates his half century.
'शतक तक खेलते रहो!' अभिषेक शर्मा को सहवाग का अनमोेल मंत्र 
abhishek sharma t-20i world record
Abhishek Sharma T20 World Record: युवराज सिंह को पछाड़ा 
Abhishek Sharma
अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास... बनाया छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, युवराज सिंह भी पीछे छूटे 
abhishek sharma haris rauf fight
'उकसा रहे थे, इसलिए सबक सिखाया', PAK के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर बोले अभिषेक शर्मा 
Abhishek Sharma of India speaks to Haris Rauf
कुटाई हुई तो बेकाबू हुआ PAK गेंदबाज, अभिषेक से भिड़ा, गिल-शाहीन के बीच भी 'जंग' 
Advertisement

india pak

पाकिस्तानी क्रिकेटर से अभिषेक शर्मी की बहस

रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले के दौरान तनाव बढ़ने के साथ ही भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के बीच तीखी बहस हो गई. पांचवें ओवर में रऊफ और अभिषेक के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद अंपायर गाजी सोहेल को बीच-बचाव करना पड़ा क्योंकि दोनों आमने-सामने हो गए थे. यहां तक कि शुभमन गिल भी इसमें शामिल हो गए और पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाने के बाद रऊफ से कुछ कहा. इससे पहले, गिल पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के साथ भी मैदान पर बहस में उलझे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement