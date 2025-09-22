IND-PAK Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा ने कल बीच मैच में दर्शकों की तरफ किया था ये इशारा, क्या था इसका मतलब?

Ind-Pak Match Asia Cup 2025: भारत ने रविवार को दुबई में सुपर 4 का मुकाबला छह विकेट से जीतकर एशिया कप 2025 में एक बार फिर पाकिस्तान पर अपना दबदबा कायम किया. 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली. शर्मा की पारी में पांच छक्के और छह चौके शामिल थे. उन्होंने 24 गेंदों में 50 रन पूरे किए. इस मैच के दौरान अभिषेक शर्मा की हारिस रऊफ से बहसबाजी भी हुई. हाफ सेंचुरी बनाने के बाद अभिषेक शर्मा की एक तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में अभिषेक शर्मा हाथों से 'L' का साइन बना रहे हैं.

अभिषेक शर्मा ने सिर्फ़ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद अपना ख़ास अंदाज़ में 'L' सेलिब्रेशन किया. सैम अयूब की गेंद पर चौका लगाते हुए, उन्होंने डगआउट की तरफ़ अपना बल्ला उठाया और स्टैंड्स में किसी दिशा में फ्लाइंग किस उड़ाया, फिर अपने दस्ताने उतारकर उंगलियों से 'L' का साइन बनाया. लेकिन इस 'L' का मतलब क्या है? सोशल मीडिया पर लोग इस 'L' को 'लव' से जोड़ रहे हैं. यह पहला मैच नहीं है, इससे पहले भी कई मैचों में अभिषेक शर्मा हाथ से 'L' साइन बनाते हुए नज़र आए हैं.

क्या है अभिषेक के 'L' साइन का मतलब?

आईपीएल मैच के दौरान युवा बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा ने अपने अनोखे 'L' सेलिब्रेशन के महत्व को समझाया था. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर हाल ही में साझा किए गए एक वीडियो में, अभिषेक ने बताया कि इस सेलिब्रेशन की शुरुआत उन्होंने और उनके सलामी जोड़ीदार ट्रैविस हेड ने की थी. अभिषेक ने कहा, "यह हमारे लिए निजी है. इसका मतलब है प्यार, हम प्यार फैला रहे हैं." यानी कि अभिषेक शर्मा के 'L' का मतलब 'लव' है.

---- समाप्त ----