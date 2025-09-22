scorecardresearch
 

Feedback

IND-PAK Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा ने कल बीच मैच में दर्शकों की तरफ किया था ये इशारा, क्या था इसका मतलब?

दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे युवा सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 39 गेंदों पर 74 रनों की धमाकेदार पारी खेली. लेकिन जितनी चर्चा उनकी बल्लेबाज़ी की हुई, उतनी ही उनके अनोखे 'L' सेलिब्रेशन की भी होने लगी. दरअसल, अर्धशतक पूरा करने के बाद अभिषेक ने मैदान पर 'L' का साइन बनाया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं. आइए जानते हैं आखिर इस 'L' का मतलब क्या है.

Advertisement
X
पाकिस्तान और भारत मैच के बीच फिफ्टी बनाने के बाद अभिषेक शर्मा ने हाथ से 'L' का साइन बनाया. (Photo: PTI)
पाकिस्तान और भारत मैच के बीच फिफ्टी बनाने के बाद अभिषेक शर्मा ने हाथ से 'L' का साइन बनाया. (Photo: PTI)

Ind-Pak Match Asia Cup 2025: भारत ने रविवार को दुबई में सुपर 4 का मुकाबला छह विकेट से जीतकर एशिया कप 2025 में एक बार फिर पाकिस्तान पर अपना दबदबा कायम किया. 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली. शर्मा की पारी में पांच छक्के और छह चौके शामिल थे. उन्होंने 24 गेंदों में 50 रन पूरे किए. इस मैच के दौरान अभिषेक शर्मा की हारिस रऊफ से बहसबाजी भी हुई. हाफ सेंचुरी बनाने के बाद अभिषेक शर्मा की एक तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में अभिषेक शर्मा हाथों से 'L' का साइन बना रहे हैं.

अभिषेक शर्मा ने सिर्फ़ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद अपना ख़ास अंदाज़ में 'L' सेलिब्रेशन किया. सैम अयूब की गेंद पर चौका लगाते हुए, उन्होंने डगआउट की तरफ़ अपना बल्ला उठाया और स्टैंड्स में किसी दिशा में फ्लाइंग किस उड़ाया, फिर अपने दस्ताने उतारकर उंगलियों से 'L' का साइन बनाया. लेकिन इस 'L' का मतलब क्या है? सोशल मीडिया पर लोग इस 'L' को 'लव' से जोड़ रहे हैं. यह पहला मैच नहीं है, इससे पहले भी कई मैचों में अभिषेक शर्मा हाथ से 'L' साइन बनाते हुए नज़र आए हैं.PTI

क्या है अभिषेक के 'L' साइन का मतलब?

सम्बंधित ख़बरें

Sahibzada Farhan
क्रिकेट की पिच पर मुजाहिदी सोच... PAK बल्लेबाज के बल्ले को बंदूक समझने पर हैरानी कैसी? 
asia cup trending 93000-0
IND-PAK मैच के बाद X पर क्यों ट्रेंड हो रहा 93000-0? 
Sahibzada Farhan
मुझे इसकी परवाह नहीं...साहिबजादा फरहान ने 'गन सेलिब्रेशन' पर तोड़ी चुप्पी 
Suryakumar Yadav and Salman Ali Agha
क्या अब भी हो सकता है भारत-PAK का फाइनल? बन रहा ऐसा समीकरण 
MS Dhoni and Sahibzada Farhan
...जब धोनी ने श्रीलंका को धोने के बाद किया था 'गन सेलिब्रेशन', इन खिलाड़ियों ने भी बटोरी सुर्खियां 

आईपीएल मैच के दौरान युवा बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा ने अपने अनोखे 'L' सेलिब्रेशन के महत्व को समझाया था. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर हाल ही में साझा किए गए एक वीडियो में, अभिषेक ने बताया कि इस सेलिब्रेशन की शुरुआत उन्होंने और उनके सलामी जोड़ीदार ट्रैविस हेड ने की थी. अभिषेक ने कहा, "यह हमारे लिए निजी है. इसका मतलब है प्यार, हम प्यार फैला रहे हैं." यानी कि अभिषेक शर्मा के 'L' का मतलब 'लव' है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement