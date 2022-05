UPSC टॉपर्स में 4 नंबर पर लड़का या लड़की? IAS के ट्वीट पर उठे सवाल

यूपीएससी एग्जाम का रिजल्ट घोषित हो चुका है. इस बार के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है. टॉप तीन रैंक पर उन्होंने कब्जा जमाया है. लेकिन चौथे स्थान पर कौन है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. इसकी शुरुआत हुई एक आईएएस अधिकारी के ट्वीट से.

दरअसल, UPSC Result घोषित होने के बाद IAS सोमेश उपाध्याय ने एक ट्वीट किया. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा- 'हम काफी समय से बोर्ड परीक्षा में गर्ल्स टॉपर्स के बारे में सुनते आ रहे हैं. कोई आश्चर्य नहीं कि वे अब यूपीएससी में भी टॉप कर रही हैं. इस साल सिविल सर्विस एग्जाम में टॉप 4 रैंक में सभी महिलाएं हैं.'

IAS सोमेश के इस ट्वीट के बाद तमाम यूजर्स ने उन्हें याद दिलाया कि टॉप 4 रैंक में सभी महिलाएं नहीं हैं. चौथी रैंक हासिल करने वाले एक पुरुष हैं और उनका नाम ऐश्वर्य वर्मा है. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि शायद IAS को नाम को लेकर कन्फ्यूजन हो गई.

बता दें कि UPSC Exam में लड़कों के टॉपर और ऑल इंडिया रैंक 4 होल्‍डर ऐश्‍वर्य वर्मा बने हैं. 'इंडिया टुडे' को दिए इंटरव्यू में ऐश्‍वर्य कहते है कि लोग अक्सर मुझे मेरे नाम को लेकर चिढ़ाते थे. मैं हमेशा सभी को समझाने की कोशिश करता था कि मेरा नाम ऐश्‍वर्य है ऐश्‍वर्या नहीं. उनके नाम को लेकर अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती थी.

IAS के ट्वीट पर यूजर्स ने किया रिएक्ट

IAS सोमेश उपाध्याय के ट्वीट पर सैकड़ों यूजर्स ने रिएक्ट किया है. एक यूजर @amitkamboj8195 ने लिखा- 'सर, आल इंडिया रैंक 4 हासिल करने वाले एक मेल हैं और उनका नाम ऐश्‍वर्य वर्मा. मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं.'

sir AIR 4 is a boy... Aishwarya Verma.. i know him personally.