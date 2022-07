IAS की थर्ड डिविजन वाली मार्कशीट हुई वायरल, बोले- एक रिजल्ट किस्मत नहीं बदल सकता

UPSC के एग्जाम को काफी टफ समझा जाता है. आमतौर पर यह भी माना जाता है कि 10वीं-12वीं में अच्छे नंबर लाने वाले छात्र ही इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं. लेकिन एक आईएएस ने अपनी मार्कशीट शेयर कर बताया है कि उन्हें 10वीं में थर्ड डिविजन के लायक ही नंबर मिले थे. उनके मार्कशीट की तस्वीर वायरल हो रही है.

असल में हर साल करीब 5 लाख कैंडिडेट्स UPSC के एग्जाम में शामिल होते हैं. प्री के बाद मेन्स में सफल होने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू से गुजरना होता है. आखिर में IAS के लिए 200 से भी कम कैंडिडेट्स चुने जाते हैं.

IAS अवनीश शरण के ट्वीट पर कई लोग हैरान हो रहे हैं. एक यूजर ने यह भी लिखा कि थर्ड डिविजन आने की वजह से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला ही बदल दिया.

वहीं कई लोगों ने वायरल ट्वीट पर लिखा है कि IAS ऑफिसर ने अपने 10वीं की थर्ड डिवीजन वाली मार्क्सशीट शेयर कर लोगों में हौसला जगाया है. अगर जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं.

बिहार में पले-बढ़े IAS ऑफिसर अवनीश शरण ने जो 10th की मार्क्सशीट की फोटो शेयर की है, वह बिहार बोर्ड की है. इस पर साफ-साफ लिखा है कि वह 3rd डिवीजन से पास हुए थे. इसके बावजूद अवनीश शरण ने साल 2002 में UPSC एग्जाम में ऑल इंडिया 10वीं रैंक हासिल की थी.

बचपन में पढ़ाई में खास इंटरेस्ट नहीं था

आज तक से बातचीत में IAS अवनीश शरण ने 10वीं में कम नंबर आने के पीछे की वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि बचपन में पढ़ाई में खास इंटरेस्ट नहीं था. वे पूरा दिन क्रिकेट देखते रहते थे. इस पर उनके घर वालों ने ज्यादा कुछ नहीं बोला लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होने लगी.

यही समय था जब उन्होंने अपना फोकस पूरी तरह पढ़ाई पर शिफ्ट कर दिया. अवनीश ने घर वालों से कुछ बड़ा करने का वादा भी किया.

स्कूल के दिनों में IAS अफसरों को देख हुए अट्रैक्ट

अवनीश ने बताया कि स्कूल के दिनों में वह जब भी IAS अफसरों को देखते थे. उनका रुतबा और काम, उन्हें काफी अट्रैक्ट करता था. ग्रेजुएशन के समय अवनीश ने IAS बनने का फैसला किया और उसी समय से UPSC की तैयारी शुरू कर दी.

अवनीश ने बताया कि इस फैसले में उनके घर वालों ने भी उनका साथ दिया और काफी गाइड किया.

फर्स्ट डिवीजन में ग्रेजुएशन की डिग्री ली

इसका असर रिजल्ट पर भी दिखा. ग्रेजुएशन में बिहार के LNM यूनिवर्सिटी से उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से डिग्री हासिल की. मेहनत और हौसले के साथ अवनीश ने दूसरे अटेम्प्ट में ही यूपीएसएसी एग्जाम क्लियर कर लिया.

सोशल मीडिया पर अपनी थर्ड डिविजन वाली मार्क्सशीट शेयर करने पर IAS अवनीश कहते हैं कि ये समय ऐसा है जब कई परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं. स्टूडेंट के साथ-साथ उनके मां-बाप भी कम मार्क्स की वजह से परेशान हो जाते हैं. इसी वजह से उन्होंने अपनी 10वीं की मार्क्सशीट की फोटो शेयर की, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले.

उन्होंने कहा कि एक रिजल्ट आपकी किस्मत नहीं बता सकता और मेहनत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं.

Sir you won’t believe how much you inspire me , coincidentally, I too got 314 marks and 3rd division in my 10th but I left preparation thinking that UPSC considers only toppers. But you changed my perception today, we will start again, thank you pic.twitter.com/AM1VnZomOI