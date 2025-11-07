आपके बेडरूम में भूत है! जब शख्स को घर के बाहर मिला डरावना नोट

एक शख्स अपने घर के दरवाजे पर एक नोट देखकर घबरा गया. उस नोट में कुछ ऐसा लिखा था, जो डराने वाला था. नोट लिखने वाले शख्स ने ऐसा दावा किया था कि उस घर के बेडरूम में भूत रहता है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर उस नोट की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि मुझे अपने घर के दरवाजे पर यह नोट मिला. इसमें 1980 के दशक में मेरे घर से जुड़े एक रहस्य के बारे में बताया गया था. इसे पढ़ने के बाद मैं भयभीत हूं'

घर के मालिक को मिला रहस्यमय नोट

घर के मालिक ने बताया कि नोट को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि इसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने लिखा था. उसने दावा किया था कि वह 1980 के दशक में उसी घर में रहता था.

शख्स ने कुबूल किया कि जब उसे अपने घर के दरवाजे पर खौफनाक हाथ से लिखा संदेश चिपका मिला, तो वह पूरी तरह से डर गया. यह रहस्यमयी नोट एक बुज़ुर्ग व्यक्ति ने लिखा था, जिन्होंने दावा किया था कि वे 1980 के दशक में इसी घर में रहते थे.

शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर की नोट की तस्वीर

वर्तमान गृहस्वामी ने रेडिट पर इस परेशान करने वाले पत्र की एक फोटो शेयर की. लाइन वाले कागज़ पर लिखे इस संदेश में लिखा था - नमस्ते, 80 के दशक की शुरुआत में, मैं यहां रहता था. घर के पिछले बेडरूम में कुछ अजीब हुआ था. मेरी समझ से उसमें शायद भूत रहता था.

नोट में बुजुर्ग ने लिखा था कि मैं सोच रहा था कि क्या अब भी ऐसा होता है. मुझे लगता है कि अब भी कोई भूत वहां रहता होगा. नोट में गृहस्वामी से एक दिलचस्प अनुरोध किया गया था कि यदि वह भूत फिर आए तो मुझसे संपर्क करें.

लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शंस

इस पोस्ट पर सैकड़ों रेडिट यूजर्स ने रिएक्शंस दिए. कई ने बताया कि वे स्वयं भी ऐसी ही स्थितियों का सामना कर चुके हैं.एक यूजर ने अपना रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव सुनाया. उसने लिखा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. मेरे घर आने के शुरुआती कुछ सालों में. एक बार मेरी मुलाक़ात एक बुज़ुर्ग महिला से हुई और उन्होंने मेरे घर की घंटी बजाई. उनके अनुरोध पर मैंने उन्हें अंदर आने दिया क्योंकि वे देखने में बिलकुल भी खतरनाक नहीं लग रही थीं.

एक अन्य ने कहा कि मैं बचपन में कुछ भूतिया घरों में रहा हूं, अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं दो बातों में उलझा हुआ हूं - एक तो वापस जाकर अपने भूत मित्रों से मिलना चाहता हूं और दूसरा यह कि मुझे यह एहसास हो रहा है कि भूत-प्रेत का कारण मैं ही हूं.

