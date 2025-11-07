scorecardresearch
 

Feedback

आपके बेडरूम में भूत है! जब शख्स को घर के बाहर मिला डरावना नोट

एक शख्स को अपने घर के बाहर एक नोट चिपका मिला. इसमें कुछ ऐसा लिखा था, जिसे पढ़कर वह बेहद डर गया. इसके बाद उसने उस नोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी. जानते हैं आखिर किसने वो नोट लिखा था.

Advertisement
X
एक शख्स को घर के बाहर चिपका एक नोट मिला, जिसमें डरा देने वाला दावा किया गया था (Photo - AI Generated)
एक शख्स को घर के बाहर चिपका एक नोट मिला, जिसमें डरा देने वाला दावा किया गया था (Photo - AI Generated)

एक शख्स अपने घर के दरवाजे पर एक नोट देखकर घबरा गया. उस नोट में कुछ ऐसा लिखा था, जो डराने वाला था. नोट लिखने वाले शख्स ने ऐसा दावा किया था कि उस घर के बेडरूम में भूत रहता है.  

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर उस नोट की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि मुझे अपने घर के दरवाजे पर यह नोट मिला. इसमें 1980 के दशक में मेरे घर से जुड़े एक रहस्य के बारे में बताया गया था. इसे पढ़ने के बाद मैं भयभीत हूं'

घर के मालिक को मिला रहस्यमय नोट
घर के मालिक ने बताया कि नोट को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि इसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने लिखा था. उसने दावा किया था कि वह 1980 के दशक में उसी घर में रहता था.

सम्बंधित ख़बरें

donkey milk soap
दुबई में लोग क्यों खरीद रहे गधी के दूध से बना साबुन, इतनी है कीमत  
father emotional reaction viral video
बेटे के CA बनने पर ऐसा था पिता का रिएक्शन... दिल छू लेगा ये वायरल Video 
Gold treasure
सोने की ईंटों और सिक्कों से भरी थी थैलियां... घर की खुदाई में मिला रहस्यमय खजाना 
Fatima Bosch
कौन हैं फातिमा बॉश? जिनकी वजह से चर्चा में है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 
truck crash viral footage
इंग्लैंड में जयपुर जैसा एक्सीडेंट... ट्रक ने एक के बाद एक कई कारों को उड़ाया, देखें वीडियो 

शख्स ने कुबूल किया कि जब उसे अपने घर के दरवाजे पर खौफनाक हाथ से लिखा संदेश चिपका मिला, तो वह पूरी तरह से डर गया. यह रहस्यमयी नोट एक बुज़ुर्ग व्यक्ति ने लिखा था, जिन्होंने दावा किया था कि वे 1980 के दशक में इसी घर में रहते थे.

Advertisement

शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर की नोट की तस्वीर
वर्तमान गृहस्वामी ने रेडिट पर इस परेशान करने वाले पत्र की एक फोटो शेयर की.  लाइन वाले कागज़ पर लिखे इस संदेश में लिखा था - नमस्ते,  80 के दशक की शुरुआत में, मैं यहां रहता था. घर के पिछले बेडरूम में कुछ अजीब हुआ था. मेरी समझ से उसमें शायद भूत रहता था. 

Note left on my front door several months ago by an elderly man. Gave me the spooks for a couple days.
byu/AvianBeings inWeird

नोट में बुजुर्ग ने लिखा था कि मैं सोच रहा था कि क्या अब भी ऐसा होता है. मुझे लगता है कि अब भी कोई भूत वहां रहता होगा. नोट में गृहस्वामी से एक दिलचस्प अनुरोध किया गया था कि यदि वह भूत फिर आए तो मुझसे संपर्क करें.

लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शंस 
इस पोस्ट पर सैकड़ों  रेडिट यूजर्स ने रिएक्शंस दिए. कई ने बताया कि वे स्वयं भी ऐसी ही स्थितियों का सामना कर चुके हैं.एक यूजर ने अपना रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव सुनाया. उसने लिखा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. मेरे घर आने के शुरुआती कुछ सालों में. एक बार मेरी मुलाक़ात एक बुज़ुर्ग महिला से हुई और उन्होंने मेरे घर की घंटी बजाई. उनके अनुरोध पर मैंने उन्हें अंदर आने दिया क्योंकि वे देखने में बिलकुल भी खतरनाक नहीं लग रही थीं.

एक अन्य ने कहा कि मैं बचपन में कुछ भूतिया घरों में रहा हूं, अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं दो बातों में उलझा हुआ हूं - एक तो वापस जाकर अपने भूत मित्रों से मिलना चाहता हूं और दूसरा यह कि मुझे यह एहसास हो रहा है कि भूत-प्रेत का कारण मैं ही हूं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement