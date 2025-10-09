Video: हवा निकल गई अभी तो पूरी जिन्दगी बाकी है...स्टेज पर हुआ कुछ ऐसा दूल्हे पर हंसने लगे लोग

सोशल मीडिया पर दूल्हे का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं. दरसअल, शादी में स्टेज पर दूल्हा अपनी दुल्हन को वरमाला पहनाने वाला होता है तब ही कोई पटाखा छोड़ देता है जिससे दूल्हा अचानक से डर जाता है और आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं. इस वीडियो पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अभी से हवा निकल गई अभी तो पूरी जिन्दगी बाकी है.'

वीडियो में दूल्हा अचानक से डर जाता है और थोड़ी नीचे झुक जाता है. दूल्हे को डरता हुआ देख लोग हंसने लगते हैं. इसके बाद दूल्हे को गुस्सा आता है और वे डांट लगाने लगता है. वरमाला के वक्त दूल्हे का मूड पूरी तरह खराब नजर आ रहा है. लेकिन फिर सब लोग उसे शांत होकर वरमाला पहनाने के लिए बोलते हैं. इसके बाद दूल्हा शांत होकर फोटो को खिंचवा रहा है लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है.

यूजर के मजेदार कमेंट

वीडियो पर एक शख्स ने कमेंट किया, 'दूल्हे को लगा होगा दुल्हन के प्रेमी ने फायरिंग कर दी.' दूसरे ने हंसी वाली इमेजी के साथ लिखा, 'सुकुन से शादी भी नहीं करने देते.' एक अन्य ने लिखा, हवा निकल गयी, अब क्या करे बेचारा इज़्ज़त बचाने के लिए सुना रहा है.' एक और यूजर ने लिखा, 'भाई को इतना डरा दिया कि वो स्माइल भी नहीं कर पा रहा.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'डर का माहौल है.'. कई लोगों ने स्टेज पर इस तरह पटाखे छोड़ने को बेवकूफी बताया. कई लोग कमेंट में डरपोक दूल्हा भी लिख रहे हैं.

नोट: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. आजतक इसकी पुष्टि नहीं करता.

