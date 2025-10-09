सिर्फ ये एक वजह और ठुकरा दी गूगल की 3 करोड़ वाली नौकरी, एक साल बाद बोलीं...

Google Employee Left Job: गूगल की एक कर्मचारी ने 3.40 करोड़ का पैकेज होने के बावजूद नौकरी छोड़ी दी, वजह थी कि वे अपनी करीबी पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पैंड नहीं कर पा रही थीं. CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल के ज्यूरिख ऑफिस में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर फ्लोरेंस पोइरेल ने कहा कि उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वे एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहती हैं.

कॉर्पोरेट लाइफ से थक चुकी थीं फ्लोरेंस

37 साल की पोइरेल ने कहा कि वह अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से थकी हुई या नाखुश नहीं थीं. उन्होंने सीएनबीसी मेक इट को बताया, "जब मैंने नौकरी छोड़ी, तब तक मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं थी. टीम खुशमिजाज़ थी. काम भी काफी अच्छा था लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं थी.'

महिला ने आगे कहा, मुझे एहसास हुआ कि जिन लोगों से मैं प्यार करती हूं उनके साथ बिताया गया समय सबसे ज़्यादा मायने रखता है मेरे पार्टनर भी गूगल में नौकरी करते हैं और मुझसे 17 साल बड़े हैं. उन्होंने कहा, "मैं उनके साथ समय बिताने के लिए रिटायरमेंट का इंतज़ार नहीं कर सकती थी."

गूगल में एक दशक से ज़्यादा समय बिताने के बाद, पोइरेल ने कंपनी के यूरोपीय कार्यालयों में एक सफल करियर बनाया थ. डबलिन से शुरुआत की और बाद में ज्यूरिख ट्रांसफर हुईं. 2024 तक उनकी सालाना सैलरी करीब $3.9 लाख (लगभग ₹3.40 करोड़) थी। लेकिन जब उन्हें FIRE मूवमेंट (यानि आर्थिक आज़ादी और जल्दी रिटायरमेंट) के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने का फैसला किया.

रिटायरमेंट के लिए बचाए पैसे

जनवरी 2024 तक, उन्होंने $1.5 मिलियन (₹12.6 करोड़) बचा लिए थे, जो उनके "मिनी रिटायरमेंट" कहे जाने वाले खर्च के लिए पर्याप्त था. कुछ महीने बाद, अप्रैल में, उन्होंने और उनके साथी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और कम से कम 18 महीने की छुट्टी लेकर घूमने निकल गया.

'ज़िंदगी बहुत छोटी और खूबसूरत है'

अब पोइरेल अपना समय ज्यूरिख झील में तैरने, घूमने फिरने और महिलाओं को करियर के बारे में सलाह देने में बिताती हैं। उन्होंने माना कि इतनी अच्छी सैलरी छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन अब उन्हें अपनी पुरानी नौकरी और दिनचर्या की बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होती.

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता था कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊंगी लेकिन अब डेढ़ साल हो गया है और मुझे बोरियत महसूस नहीं होती.' अपने फैसले पर विचार करते हुए, पोइरेल ने कहा,'ज़िंदगी बहुत छोटी और खूबसूरत है कि आप इसे ज़्यादातर काम पर न बिताएं, जबकि आप इसे ऐसे लोगों और अनुभवों के साथ बिता सकते हैं जो आपको सचमुच खुश करते हैं'

