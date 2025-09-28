गूगल ने मनाया 27वां जन्मदिन, बेंगलुरु ऑफिस से वायरल हुई तस्वीरें

टेक दिग्गज गूगल ने अपना 27वां एनिवर्सरी मनाया और इस मौके की झलक बेंगलुरु स्थित ऑफिस से सोशल मीडिया पर शेयर की गई. गूगल में प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रेंटिस कीर्तना एम ने लिंक्डइन पर ऑफिस की तस्वीरें पोस्ट कीं, जो अब वायरल हो गई हैं.

हालांकि गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी, लेकिन यह कंपनी 27 सितंबर को अपना आधिकारिक जन्मदिन मनाती है. कीर्तना ने अपने पोस्ट में लिखा कि कल हमने गूगल की यात्रा का एक और साल मनाया. इस साल गूगल 27 साल का हो गया – यानी 236,000 से अधिक घंटे दुनिया को खोजने, जोड़ने और इनोवेट करने के तरीके को आकार देने में बिताए गए.

कीर्तना ने आगे कहा कि हमारे बेंगलुरु ऑफिस में जन्मदिन का माहौल शानदार था – कैफटेरिया में खाने का पूरा इंतजाम, TGIT एनर्जी हर तरफ और बेशक केक भी. यह एहसास हुआ कि आप किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा हैं.

उन्होंने गूगल के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला कि सोचिए अगर गूगल नहीं होता तो दुनिया कैसी होती? कोई इंस्टेंट जवाब नहीं, कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल नहीं, कोई मैप्स नहीं, जीमेल थ्रेड्स नहीं, डॉक्स के जरिए सहयोग नहीं. इसे कल्पना करना भी मुश्किल है.

देखें पोस्ट

कीर्तना ने पोस्ट के अंत में अपने फॉलोअर्स से पूछा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा गूगल प्रोडक्ट के बिना नहीं सोच सकते?.

लिंक्डइन यूज़र्स ने इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. एक यूजर ने लिखा कि हैप्पी बर्थडे, गूगल! कीर्तना, शेयर करने के लिए धन्यवाद. 27 साल की इनोवेशन देखना अद्भुत है. मेरे लिए, मैं जीमेल के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता – यह मुझे हर दिन कनेक्ट और ऑर्गेनाइज रखता है.

दूसरे यूज़र ने कहा कि हैप्पी बर्थडे, गूगल! मैं गूगल मैप्स के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता. यह मुझे कहीं भी जाने में मदद करता है. जीवन को आसान बनाने के लिए धन्यवाद!

एक अन्य यूज़र ने लिखा कि कीर्तना, दुनिया के ज्ञान को आकार देने के 27 साल मनाना अद्भुत है. मैं जानता हूं कि मैं जिस प्रोडक्ट के बिना नहीं रह सकता, उसका नाम G से शुरू होता है और …

कीर्तना के पोस्ट के अनुसार, यह सोचना भी कठिन है कि गूगल के बिना दुनिया कैसी होती. टेक दिग्गज गूगल ने न केवल जानकारी तक आसान पहुंच दी है, बल्कि हर दिन करोड़ों लोगों के जीवन को सरल और व्यवस्थित बनाने में भी योगदान दिया है.

