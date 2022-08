खिड़की से विशालकाय सांप बेडरूम में घुस रहा था, दहशत में घर वालों ने किया ये काम!

एक विशालकाय सांप को खिड़की से घर में घुसने की कोशिश करता देख लोगों में हड़कंप मच गया. ये सांप इतना लंबा था कि उसका एक सिरा खिड़की के पास था तो दूसरा छत पर. जैसे ही घर वालों ने ये नजारा देखा उनके होश उड़ गए. हड़बड़ी में उन्होंने सांप को भगाने के लिए झाड़ू का सहारा लिया. सोशल मीडिया पर सांप की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे करीब 18 फीट लंबा एक अजगर घर की छत से लटका हुआ है. उसका एक सिरा छत पर है तो दूसरा कमरे में. अजगर घर में घुसने की कोशिश कर रहा था. लेकिन तभी घर वालों की नजर उसपर पड़ गई. पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया लेकिन जब अजगर ने मूवमेंट की तो घरवालों में दहशत फैल गई.

द मिरर के मुताबिक, ये घटना ब्रिटेन के हैम्पशायर की है. जहां करीब 18 फीट लंबे और 38 किलो वजनी अजगर (Albino Burmese Python) को एक घर की खिड़की से लटका हुआ देखा गया. अजगर को खिड़की से घर में घुसते देख लोगों के हाथ-पैर फूल गए. उन्होंने घर में रखी झाड़ू के हैंडल से उसे धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश की.

An allegedly 18-foot long python was spotted slithering across a roof in Hampshire as it attempted to sneak through a an open bedroom window https://t.co/tnCclPciVD

कुछ ही देर में अजगर जमीन पर गिर पड़ता है. वो घर के नीचे खड़ी कार के बोनट पर गिरता है और फिर रेंगने लगता है. आसपास खड़े लोग ये नजारा देखकर डर जाते हैं. एक शख्स ने कहा कि इतना बड़ा सांप रिहायशी इलाके में पहले कभी नहीं देखा गया था.