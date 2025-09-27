जर्मन महिला की सगाई पोस्ट पर सोशल मीडिया बवाल, डायमंड रिंग के साइज पर अटकी नजरें

सोशल मीडिया पर अक्सर खुशियों के पलों को साझा करने वाले पोस्ट वायरल हो जाते हैं, लेकिन इस बार एक जर्मन महिला की सगाई की पोस्ट चर्चा का कारण बनी, वह भी उस वजह से नहीं जिसके लिए उसने इसे शेयर किया था. दरअसल, फैशन और लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर मेलिसा विंकलर ने इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई की खुशी जताई और अपने रिंग की तस्वीर शेयर की, लेकिन इंटरनेट की नजरें उस खुशी पर नहीं, बल्कि डायमंड रिंग के साइज पर टिक गईं.

वायरल हुआ इंस्टाग्राम पोस्ट

मेलिसा विंकलर ने इंस्टाग्राम पर अपने मंगेतर का हाथ थामे हुए एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनकी उंगली पर राउंड-कट डायमंड स्टोन वाली सगाई की अंगूठी साफ दिखाई दे रही थी. उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा – मैंने हां कह दी, हमेशा साथ रहना स्वर्ग जैसा लगता है.लेकिन जहां यह पोस्ट उनकी जिंदगी का यादगार पल होना चाहिए था, वहीं सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान सिर्फ अंगूठी के साइज पर चला गया.

इस पोस्ट को अब तक 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं,लेकिन ज्यादातर चर्चाएं अंगूठी के साइज को लेकर ही रहीं। एक यूज़र ने तंज कसते हुए लिखा –क्या रिंग हमारे साथ कमरे में है भी? दूसरे यूजर ने लिखा -उम्मीद है ये मजाक होगा.

देखें पोस्ट

कुछ ने ब्रांड पर डाली नजर

हालांकि कई यूजर्स ने इस पर अलग राय रखी. उनका कहना था कि अंगूठी का ब्रांड ज्यादा मायने रखता है, न कि साइज. जहां एक ओर लोग रिंग के साइज पर चर्चा कर रहे थे, वहीं कई यूज़र्स ने मेलिसा को बधाई देते हुए इस मौके की खुशी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। कुछ ने निगेटिव कॉमेंट्स करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए लिखा.छोटी सी रिंग, बड़ी सी खुशी

मेलिसा विंकलर के इस पोस्ट ने यह दिखा दिया कि सोशल मीडिया पर खुशियां साझा करना कभी-कभी आलोचना का कारण भी बन सकता है. हालांकि ढेरों निगेटिव प्रतिक्रियाओं के बीच उन्हें ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं भी मिलीं.

