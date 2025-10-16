scorecardresearch
 

पर्स, कॉन्सर्ट टिकट और गिफ्ट कार्ड… भविष्य बताने के नाम पर ठगे 5 करोड़ रुपये

एक महिला और एक पुरुष ने दो महिलाओं से उनके भाग्य और भविष्य बताने के नाम पर 6 लाख डॉलर यानी 5 करोड़ रुपये से ज्यादा ठग लिए. इन्होंने लोगों से दावा किया था कि उन पर श्राप का प्रभाव है और वे इनका निदान कर सकती हैं.

भाग्य बताने के नाम पर ठगों ने दो महिलाओं से लूटे 5 करोड़ रुपये (Photo - AI Generated)
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में लोगों का भाग्य बताने वाले और उन्हें बुरे श्राप व साये से मुक्ति दिलाने के नाम पर एक महिला और एक पुरुष ने दो महिला से 5 करोड़ रुपये की ठगी कर ली. हालांकि, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों पर गैरकानूनी तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है.  

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक,  मोंटगोमरी काउंटी के जिला अटॉर्नी केविन आर स्टील ने एक बयान में कहा कि इन अभियुक्तों ने अपनी धोखाधड़ी की योजना के तहत मदद, मार्गदर्शन और समस्या के निदान की तलाश में लोगों को अपना शिकार बनाया और आर्थिक लाभ के लिए उनका शोषण किया. पुलिस ने दो ज्योतिषियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों पर अपने ग्राहकों से झूठ बोलकर 6 लाख डॉलर से ज्यादा लूटने का आरोप है.

पुलिस ने बताया कि इन्होंने पैसों और लग्जरी सामान के बदले दो महिलाओं को श्राप से मुक्ति दिलाने और किसी भी तरह के नुकसान से बचाने का दावा किया था. मोंटगोमरी काउंटी के जिला अटॉर्नी केविन आर. स्टील ने एक बयान में गिरफ्तारी की पुष्टि की.

कौन है अभियुक्त?
हंटिंगडन वैली की रहने वाली 52 वर्षीय जीना मैरी मार्क्स और जेनकिनटाउन निवासी 40 वर्षीय स्टीव निकलस पर धोखे से लोगों की संपत्ति चुराने और भविष्य बताने का दावा करने जैसे आरोप लगे हैं. पेंसिल्वेनिया में फॉर्च्यून टेलिंग गैरकानूनी है.

पहली पीड़िता से लूटे 5 लाख डॉलर से ज्यादा 
सितंबर 2022 और अगस्त 2023 के बीच, दोनों ने कथित तौर पर एक ग्राहक से कहा कि एक श्राप के कारण उसे प्यार और खुशी नहीं मिल रही है. उसकी शादी, बिजनेस और परिवार के बर्बाद होने का डर दिखाकर उन्होंने उससे पैसों, गहनों, कपड़ों, गिफ्ट कार्ड और कॉन्सर्ट टिकट्स की मांग की. उसे बताया गया कि यह चीजें उसे श्राप से मुक्त करने में मदद करेंगी. पुलिस के मुताबिक पहली पीड़िता से कुल मिलाकर 5 लाख 95 हजार डॉलर लूटे गए.

गिफ्ट और महंगे पर्स मंगवाए
दूसरी योजना के तहत जून 2023 से फरवरी 2024 तक मार्क्स और निकलस ने एक ‘अनुष्ठान’ (ritual) के लिए यह कहते हुए एक महिला से तस्वीरें और पर्सनल डिटेल्स मांगे कि न मानने पर उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे. दोनों से पैसों के अलावा एक पर्स की मांग की. 

वकील ने खारिज किए आरोप
वहीं स्टीव के वकील के अनुसार वह इन योजनाओं में किसी तरह से शामिल नहीं है. उसने एनबीसी फिलाडेल्फिया को बताया कि वह इन आरोपों को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है.

