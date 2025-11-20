scorecardresearch
 

चुनरी-चुनरी... गाना सुनते ही पेट्रोल पंप पर ही नाचने लगे विदेशी, Video हो रहा शेयर

इंटरनेट पर कभी-कभी कुछ ऐसा वायरल हो जाता है, जो बरबस हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है. ऐसा ही एक वीडियो राजस्थान के एक पेट्रोल पंप पर नाच रहे विदेशी पर्यटकों का वायरल हो रहा है.

पेट्रोल पंप पर नाचते दिखे विदेशी पर्यटक (Photo - Instagram/@explore_with_bali)
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये राजस्थान के एक पेट्रोल पंप का है. इस वीडियो में कुछ विदेशी पर्यटक पंप पर नाचते दिखाई दे रहे हैं. 

यह सब तब शुरू हुआ जब पेट्रोल पंप पर खड़े एक ट्रैक्टर के ड्राइवर ने चुनरी चुनरी गाने की आवाज़ तेज़ कर दी. देसी धुनों ने विदेशी पर्यटकों को इतना आकर्षित किया कि वे खुद को नाचने से नहीं रोक पाए.

गाना बजते ही नाचने लगे विदेशी पर्यटक
राजस्थान के एक पेट्रोल पंप पर बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर गाने चुनरी चुनरी पर नाचते हुए विदेशी पर्यटकों के एक ग्रुप का वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर हलचल मच गई है. लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @explore_with_bali नाम के हैंडल से राजस्थान बाइक ट्रिप कैप्शन के साथ एक वीडियो शेयर की गई है. इस छोटी सी क्लिप में कुछ विदेशी पर्यटकों को एक पेट्रोल पंप पर  अपनी यात्रा के दौरान चहलकदमी करते हुए दिखाया गया है.

फेमस चुनरी-चुनरी... सॉन्ग सुन थिरकने लगी सभी
इसके बाद  एक के बाद एक सभी पेट्रोल पंप पर डांस करने लग जाते हैं. यह सब तब शुरू होता है जब पेट्रोल पंप पर खड़े एक ट्रैक्टर ड्राइवर  'चुनरी चुनरी' सॉन्ग  की आवाज बढ़ा देता है.

जैसे-जैसे गीत बजता जाता है - इस पर डांस करने में एक के बाद एक पूरा ग्रुप शामिल हो जाता है. इसके बाद आसपास खड़े लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं. वहीं कई लोग इस क्षण को कैद करने के लिए अपने मोबाइल फोन में इसे रिकॉर्ड करने लग जाते हैं. 

विदेशियों में है बॉलीवुड गाने का क्रेज
पेट्रोल पंप पर मौजूद अन्य लोग मुस्कुराते, खुशियां मनाते और यहां तक ​​कि साथ में गाना गाते भी देखे गए. यह वीडियो बॉलीवुड संगीत के प्रति विदेशी पर्यटकों के आकर्षण को दर्शाता है.  जिस चुनरी चुनरी... गाने पर फॉरनर्स झूमते नजर आ रहे हैं , वो 1999 में आई फिल्म बीवी नंबर 1 का चार्टबस्टर गाना था. यह गाना सुष्मिता सेन और सलमान खान पर फिल्माया गया था.

लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन
वीडियो पर काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक शख्स ने लिखा है कि ट्रैक्टर वाले के स्पीकर का पैसा आज पूरा हो गया.  दूसरे यूजर ने लिखा - ट्रैक्टर चलता-फिरता डीजे है.  ऐसे ही लोगों ने इस गाने और ट्रैक्टर को लेकर तरह-तरह के रिएक्शंस दिए हैं. 

---- समाप्त ----
