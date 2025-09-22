scorecardresearch
 

"यहीं रहो, काम करो!" सेल से पहले फ्लिपकार्ट ऑफिस में पहुंचे गद्दे-तकिए, वीडियो वायरल

फ्लिपकार्ट की मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव सिमरन भंबानी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिखाया गया कि ट्रक से गद्दे और तकिए उतारे जा रहे हैं ताकि कर्मचारी सेल की तैयारी के दौरान ऑफिस में रात बिता सकें. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और अब तक 1.7 मिलियन लोग इसे देख चुके हैं.

फ्लिपकार्ट के एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बिग बिलियन डेज सेल से पहले ऑफिस में गद्दे और तकिए पहुंचाए जा रहे हैं. ( Photo: Instagram/ @marketingwithsim)
भारत की दो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां फ्लिपकार्ट और अमेजन अपनी सालाना बड़ी सेल 23 सितंबर से शुरू करने वाली हैं. ग्राहक इन सेल में मिलने वाले डिस्काउंट का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, कंपनी के कर्मचारी दिन-रात मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों को खरीदारी में कोई दिक्कत न हो. फ्लिपकार्ट के एक कर्मचारी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि उनकी टीम कितनी मेहनत कर रही है ताकि बिग बिलियन डेज सेल बिना किसी रुकावट के हो सके. तो चलिए जानते हैं वायरल हो रहे वीडियो में क्या है ...

ऑफिस में सोते हैं फ्लिपकार्ट के कर्मचारी
फ्लिपकार्ट की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सिमरन भंबानी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक ट्रक से गद्दे और तकिए उतारे जा रहे हैं. भंबानी ने बताया कि ये बिस्तर उन कर्मचारियों के लिए हैं जो सालाना बिग बिलियन डेज सेल की तैयारी के लिए रात ऑफिस में बताएंगे.भंबानी ने बताया कि यह एक लंबा वीकेंड होने वाला है. इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हां, हम ऑफिस में रात बिताते हैं." इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग #Flipkart और #BBD भी लिखा.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
इस वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर जमकर कमेंट भी आ रहे हैं. अब तक इसे 1.7 मिलियन लोगों ने देखा है.एक यूजर ने लिखा-"भाई इतना क्या काम होता है? मैन्युअल रूप से कीमत अपडेट करते हो क्या हर घंटे? एक यूजर ने लिखा-अच्छा तो तुम लोगों को ऑर्डर कैंसिल करने के लिए झूठ रख रखा है. abdul mannan नाम के यूजर ने लिखा-लगता है कल रात सबको ऑफिस में ही रुकना है.

एक अन्य ने लिखा, "हम भी पिछले चार दिनों से यही कर रहे हैं.  लेकिन हर रात की नींद के पीछे कल की सफलता का खाका छिपा होता है." एक दर्शक ने सवाल किया, "कॉल पर तकनीक का समझ आता है, मार्केटिंग वाले रात को क्या प्लान करते हैं? जिज्ञासा से पूछ रहा हूं."हालांकि, कुछ लोगों ने इस कल्चर पर आपत्ति जताई. एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा-आजकल खराब कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना और उसका दिखावा करना एक तरह का फैशन बन गया है.

