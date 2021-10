फेसबुक का क्या होगा नया नाम? सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

फेसबुक जल्द ही अपना नाम बदल सकता है. द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मेटावर्स के निर्माण' पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए फेसबुक अपना नाम बदल सकता है. रिपोर्ट में कहा गया कि सोशल मीडिया एप्लिकेशन और सेवा का नाम अपरिवर्तित रह सकता है, लेकिन मूल कंपनी को रीब्रांड किया जा सकता है.

फेसबुक के रीब्रांडिंग की खबर ऐसे वक्त आई है, जब सोशल मीडिया कंपनी को कई मोर्चे पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, कंपनी के प्रवक्ता ने 'अफवाह या अटकलों पर कोई टिप्पणी नहीं' की है. उधर फेसबुक के नाम बदले की खबर जैसे ही सोशल मीडिया में आई तो मीम्स की बाढ़ भी आ गई है.

Dear Facebook:



We've received your request to change your name. However, due to our real names policy, you will first need to fax us a copy of your court order and new driver's license....