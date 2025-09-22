scorecardresearch
 

ट्रंप के साथ बैठे मस्क ने ऐसे कर रखे थे अपने हाथ... फोटो वायरल हुई तो पूछने लगे मतलब!

सोशल मीडिया पर एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात चर्चा में है. साथ ही इस पर भी बहस छिड़ी है कि ऐसे मौके पर किए गए हाथ के सिम्बल क्या सिर्फ सामान्य इशारे थे या फिर उनका कोई गुप्त मतलब भी था.

मस्क का पिरामिड स्टाइल हैंड जेस्चर वायरल:( Photo: AP)
पॉवरफुल बिजनेसमैन हों या ताकतवर राजनेता, मीडिया की नजरें हमेशा उनकी बॉडी लैंग्वेज पर रहती हैं. इन्हीं इशारों और पोज से अक्सर कयास लगाए जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ जब दुनिया के दो सबसे प्रभावशाली शख्स अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क एक साथ दिखे.

ABC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, एलॉन मस्क  अचानक अमेरिका के एरिजोना पहुंचे, जहां टर्निंग पॉइंट यूएसए के को-फाउंडर चार्ली किर्क की मेमोरियल सर्विस आयोजित की गई थी. बता दें, किर्क की 10 सितंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मौके पर मस्क ट्रंप के बगल में बैठे नजर आए. मई के बाद पहली बार दोनों की एक साथ तस्वीरें सामने आईं.

हाथ जोड़ने का अंदाज बना चर्चा का विषय

इस मुलाकात में असली चर्चा उनकी मौजूदगी से ज्यादा उनके हाथों के इशारे को लेकर रही. मस्क अपने हाथों को जोड़कर एक खास आकृति बनाते दिखे. यह साधारण पोज लग सकता है, लेकिन इंटरनेट पर इसने हलचल मचा दी.

इस इशारे को कई नाम दिए जाते हैं – पिरामिड हैंड साइन, ट्राएंगल ऑफ पावर, रेज्ड स्टीपल जेस्चर, प्राचीन भारतीय मुद्रा और सबसे मशहूर मर्केल डायमंड. यह नाम जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल से जुड़ा है, जो अक्सर इसी पोज में नजर आती थीं.

सोशल मीडिया पर बवाल

जैसे ही तस्वीर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. किसी ने इसे 'इल्यूमिनाटी सिंबल' कहा, तो किसी ने 'पावर का गुप्त इशारा'. एक यूजर ने लिखा कि ये लोग हर बार यही साइन क्यों करते हैं? दूसरे ने सवाल उठाया कि अब तो यह छिपा हुआ नहीं है, खुलेआम सामने है. किसी को पूछना चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या है..

वहीं, कुछ लोगों ने इसे सकारात्मक नजरिए से देखा. किसी ने कहा कि यह मुद्रा मानसिक स्पष्टता और फोकस में मदद करती है. 
और भी इशारों पर उठे सवाल

एक यूजर विल रॉबर्ट्स ने दावा किया कि मेमोरियल सर्विस के दौरान कई अजीब इशारे देखने को मिले. उन्होंने लिखा कि जब मस्क और ट्रंप साथ बैठे थे तो दोनों ने एक साथ पिरामिड साइन किया. वहीं, ट्रंप के पास खड़ी एरिका ने डेविल हॉर्न हैंड साइन कर दिया. शायद वह भावनाओं में बह गई हों.

रहस्य या सिर्फ आदत?

अब सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य आदत है या इसके पीछे कोई गुप्त संकेत छिपा है? मस्क और ट्रंप के इन इशारों ने इंटरनेट पर एक बार फिर साजिश की थ्योरीज को हवा दे दी है.

एक्सपर्ट्स की राय 

बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मुद्रा फोकस और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती है. जर्नल ऑफ नॉनवर्बल बिहेवियर (2020) में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि यह ‘मेंटल क्लैरिटी’ को प्रमोट करती है.

हालांकि, नकारात्मक थ्योरीज इसे ‘इल्यूमिनाटी सिंबल’ या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का गुप्त कोड मानती हैं, जिसे पावर एलिट्स के बीच गुप्त संकेत के तौर पर देखा जाता है.

