कैसा होता है हाथियों का ब्रेकफास्ट? जब महावत ने प्यार से तैयार किया नाश्ता, वीडियो हुआ वायरल

तमिलनाडु के मुदुमलै टाइगर रिजर्व के कोझिकामुथी एलीफेंट कैंप से सामने आया एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में हाथियों को उनके देखभाल करने वाले महावत के तैयार किए गए पौष्टिक नाश्ते का आनंद लेते देखा जा सकता है.

रागी, चावल और गुड़ से बना हाथियों का पौष्टिक नाश्ता

वीडियो में महावत्स बड़े प्यार से हाथियों के लिए नाश्ता तैयार करते नजर आते हैं. इसमें रागी, चावल, हुलगे (हॉर्स ग्राम), नारियल और गुड़ मिलाकर पौष्टिक बॉल्स बनाई जाती हैं.हाथी जब ये नाश्ता पाते हैं, तो खुशी से अपनी सूंड ऊपर उठाते हैं मानो अपने महावत्स को आशीर्वाद दे रहे हों।

IAS अधिकारी ने शेयर किया वीडियो

यह मनमोहक वीडियो IAS अधिकारी सुप्रिया साहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा —जब कोझिकामुथी एलीफेंट कैंप में रागी, चावल और हॉर्स ग्राम की खुशबू हवा में घुलती है, और नारियल व गुड़ से बनी फूड बॉल्स हाथियों तक पहुंचती हैं, तो यह दृश्य देखने लायक होता है.

देखें वायरल वीडियो

When the aroma of freshly cooked ragi, rice, and horse gram fills the air at the Kozhikamuthi Elephant Camp in the Mudumalai Tiger Reserve, and food balls mixed by mahouts with coconut and jaggery reach the majestic elephants, this breakfast ritual is a sight to behold. 😃… pic.twitter.com/TaBSR9pnk3 — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) October 24, 2025

प्यार और अपनापन झलकता है इस रिवाज में

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्यार जताया.एक यूजर ने लिखा कि लगता है हाथी सूंड उठाकर महावत्स को आशीर्वाद दे रहे हैं.दूसरे ने लिखा कि इतना स्नेह और समर्पण देखकर दिल खुश हो गया. तीसरे ने कहा कि ये सिर्फ नाश्ता नहीं, इंसान और जानवर के रिश्ते की सबसे खूबसूरत मिसाल है.

हाथियों और महावत के रिश्ते की झलक

यह सुबह का अनोखा रिवाज न सिर्फ हाथियों को जरूरी पोषण देता है, बल्कि उनके और महावत्स के बीच गहरे प्यार और भरोसे के रिश्ते को भी दिखाता है.यह वीडियो उन बेमिसाल बंधनों की याद दिलाता है, जहां इंसान और प्रकृति का जुड़ाव एक-दूसरे के प्रति सच्चे स्नेह और सम्मान में बदल जाता है.

