समुद्र किनारे पोज दे रही थी मॉडल, तभी बहा ले गई लहर... Video देख थम जाएंगी सांसें!

समुद्र किनारे फोटोशूट करवाते वक्त एक मॉडल खतरनाक चट्टान पर खड़ी होकर पोज दे रही थी. तभी अचानक पीछे से विशाल लहर उठी और मॉडल को बहा ले गई. इस हादसे में मॉडल बच गई, लेकिन उसे काफी चोट आई हैं.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो काफी डरावना है. क्योंकि, फोटोशूट के लिए पोज दे रही महिला अचानक से विशाल लहर की चपेट में आ गई. क्योंकि आसपास खतरनाक चट्टान और चट्टानी संरचनाएं थीं.

मिस्र के समुद्र तट पर हुआ ये हादसा

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, मिस्र में दर्शनीय स्थलों की सैर कर रहे एक चीनी टूरिस्ट मॉडल बाल-बाल मौत से बची. जब एक विशाल लहर उन्हें चट्टानों से नीचे गिराकर बहा ले गया.

इस जगह का नाम है मर्सा मटरूह

न्यूज़एक्स की रिपोर्ट के अनुसार, वह पर्यटक कथित तौर पर मर्सा मटरूह में स्थित मटरूह आई नामक दर्शनीय स्थल का दौरा कर रही थी, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. वहां लोग आकर्षक चट्टानी संरचनाओं और शानदार लहरों को देखने के लिए आते हैं.

वहां ज्वार अप्रत्याशित रूप से चट्टानों से टकराती रहती है. इससे लहरों के क्षेत्र के बहुत करीब खड़े पर्यटकों के लिए खतरा पैदा हो सकता है, जैसा कि इस महिला के मामले में हुआ.

फोटोशूट के लिए पोज दे रही थी चीनी मॉडल

इस वीडियो में, महिला को नारंगी रंग की पोशाक पहने हुए समुद्र की चट्टान में बने एक दर्रे में पोज देते हुए देखा जा सकता है. अचानक, उठती हुई लहरें विशाल चट्टानी छेद में घुस जाती है, जिसमें खड़ी होकर मॉडल पोज दे रही थी. लहर की टक्कर से मॉडल नीचे समुद्र में गिर जाती है.

लहरों ने उठाकर चट्टानों पर पटक दिया

यह पल काफी खतरनाक है. क्योंकि लहरें महिला को चट्टानों पर पटक देती है. हालांकि, इस घटना में महिला की जान बच जाती है, लेकिन उसके शरीर पर काफी खरोंचे आ गई और वह बुरी तरह जख्मी हो गई. महिला ने दावा किया कि वह एक सुरक्षा रस्सी को पकड़कर किनारे पर वापस आने में कामयाब रही.

पर्यटक सौभाग्यशाली थी कि वहां रस्सी मौजूद थी. ऑनलाइन यूजर्स का दावा है कि यह जीवनरक्षक रस्सी हाल ही में लगाई गई थी. उस पर्यटक ने कहा कि वह भाग्यशाली थी कि परिणाम और अधिक भयावह नहीं हुआ और उसने भविष्य में यात्रा करते समय अधिक सतर्क रहने का संकल्प लिया.

यह घटना खूबसूरत और खतरनाक स्थलों पर तस्वीरें खिंचवाने वाले पर्यटकों से जुड़ी चोटों और मौतों की बढ़ती घटनाओं के बीच घटी है. ऐसी जगह जाकर फोटो शूट करवाने वाले लोगों को सतर्क और सावधान रहना चाहिए.

