कौन है दुबई की राजकुमारी? जिसने रैपर से की सगाई... इंस्टा पर पति को दिया था तलाक

दुबई की राजकुमारी ने रैपर फ्रेंच मोंटाना से सगाई कर ली है. 41 वर्षीय रैपर फ्रेंच मोंटाना ने दुबई की शाही शेखा माहरा बिन मोहम्मद राशेद अल मकतूम से अपनी सगाई की घोषणा की है.

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, माहरा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और ग्रीक सोशलाइट जो ग्रिगोरकोस की बेटी हैं. वहीं मोंटाना के एक प्रतिनिधि करीम खारबौच ने बुधवार को टीएमजेड से इस रिश्ते की पुष्टि की.

फैशन वीक के दौरान किया था प्रपोज

प्रतिनिधि ने बताया कि इस जोड़े ने जून में पेरिस में स्प्रिंग/समर 2026 फैशन शो के दौरान सगाई का प्रपोजल दिया था. जहां मोंटाना ब्रांड 3.पैराडिस के लिए रनवे पर वॉक कर रहे थे.

सुर्खियों में रहती हैं प्रिंसेस माहरा

31 वर्षी माहरा का जन्म क्रिस्टीना नाम से हुआ था, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात आने के बाद उन्होंने अरबी नाम अपना लिया. वह अल मकतूम परिवार की सबसे ज़्यादा चर्चित सदस्यों में से एक हैं और सार्वजनिक और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं. माहरा फैशन और घुड़सवारी से जुड़ी गतिविधियों में रुचि रखती हैं.

माहरा इंस्टाग्राम पर अपने पूर्व पति को तलाक देने के लिए भी सुर्खियों में रही हैं. माहरा ने अमीराती व्यवसायी शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मकतूम से शादी की थी.उनकी शादी अप्रैल 2023 में हुई थी और मई 2024 में उनकी एक बेटी हुई थी. इसके बाद जुलाई में माहरा ने तलाक की सार्वजनिक घोषणा कर दी थी.

इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर पति को दिया था तलाक

इस्लामी तीन तलाक़ के नियम का हवाला देते हुए, उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था - प्रिय पति, चूंकि आप अन्य साथियों के साथ व्यस्त हैं. इसलिए मैं तलाक की घोषणा करती हूं. मैं आपको तलाक देती हूं, मैं आपको तलाक देती हूं और मैं आपको तलाक देती हूं. अपना ख्याल रखना. आपकी पूर्व पत्नी. हालांकि, यह पोस्ट अब अब डिलीट हो चुका है.

माहरा ने लंदन में इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री हासिल करने के बाद, उन्होंने अपनी फ्रैग्रेंस लाइन माहरा एम1 के लॉन्चिंग के साथ उद्यमिता में कदम रखा. उनकी सेंट का नाम उन्होंने जानबूझकर "तलाक" रखा.

कौन हैं फ्रेंच मोंटाना

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रेंच मोंटाना मोरक्को-अमेरिकी रैपर फ्रेंच हैं. वह अपने हिट सिंगल्स 'अनफॉरगेटेबल' और 'नो स्टाइलिस्ट' के लिए मशहूर हैं. उनका नाम पहली बार अक्टूबर 2024 में राजकुमारी से जोड़ा गया था.

कई मौकों पर साथ दिखे थे दोनों

मोंटाना को पेरिस के पोंट डेस आर्ट्स में, रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करते हुए, और दुबई और मोरक्को में खाना खाते हुए देखा गया है. इस साल की शुरुआत में, पेरिस फैशन वीक के दौरान एक-दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आने पर वे सुर्खियों में आ गए थे.

