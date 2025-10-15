दुबई मेट्रो में सोना है मना... ऐसा किया तो लग सकता है इतने दिरहम का जुर्माना

दुबई मेट्रो में सफर करने के दौरान फर्श पर बैठने या लेटने या सीट पर सोते या ऊंघते हुए भी भारी जुर्माना लग सकता है. क्योंकि, मेट्रो में यात्रियों को आवाजाही या सीट पर बैठने में परेशानी पैदा करने या गैर-यात्री क्षेत्रों में बैठने पर फाइन देना पड़ सकता है.

गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक वायरल पोस्ट के बाद दुबई मेट्रो ने पैसेंजर के लिए मेट्रो में यात्रा करने को लेकर तौर-तरीकों की गाइडलाइन दोबारा जारी की है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक शख्स ने दुबई मेट्रो के लिए कुछ सुझाव दिए थे. इसके बाद दुबई मेट्रो ने पैसेंजर के लिए गाइड लाइन जारी किया है.

फर्श पर बैठना सख्त मना है

शख्स ने पोस्ट में कहा था कि आरटीए को मेट्रो डिब्बों के बीच के चौराहे पर, विशेष रूप से रेड लाइन पर, बैठने वाले यात्रियों के लिए "यहां न बैठें" के स्टिकर लगाने चाहिए या जुर्माना लगाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यस्त समय के दौरान आवाजाही बाधित होती है.

दुबई मेट्रो में गेट के सामने या मेट्रो के अंदर चौराहे पर खड़े रहने या बैठना सख्त मना है. बिना पैसेंजर के निकले वहां मेट्रो में चढ़ने पर भी फाइन लग सकता है. क्योंकि किसी भी पैसेंजर को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. सीट पर पैर चढ़ाकर बैठने, या सोने या ऊंघने पर भी जुर्माना लग सकता है.

दुबई मेट्रो ने जारी किया रिमाइंडर

दुबई मेट्रो ने रिमाइंडार जारी कर बताया कि यात्रियों को याद दिलाता है कि असुविधा पैदा करने वाली गतिविधियां - जैसे आवाजाही में बाधा डालना या गैर-यात्री क्षेत्रों में बैठना-सख्त वर्जित हैं. ऐसा करने पर 100 दिरहम से शुरू होने वाला जुर्माना हो सकता है. यह राशि ज्यादा भी हो सकती है.

क्या है दुबई मेट्रों का गाइडलाइन

दुबई मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे विशेष रूप से व्यस्त समय के दौरान, सुविधाजनक यात्रा तय करने के लिए विनम्र और जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखें.

ये हैं गाइडलाइन

व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करें

ट्रेन में चढ़ने से पहले दूसरों को बाहर निकलने दें

गैर-यात्री क्षेत्रों में बैठने से बचें

दुबई का सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की सार्वजनिक सलाह के अनुसार, इन नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लग सकता है. बुनियादी शिष्टाचार—जैसे केबिन में नीचे की ओर बैठना, जमीन पर न बैठना और निजी जगह का सम्मान करना—सभी के लिए व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है.

पैसेंजर को आरटीए ने दिया धन्यवाद

वायरल पोस्ट के बाद आरटीए ने यात्री को अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और किसी भी असुविधा के लिए क्षमा मांगी. अधिकारियों ने पुष्टि की कि निरीक्षक नियमित रूप से मेट्रो की निगरानी करते हैं और नियमों का पालन न करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाता है.

यात्री तत्काल कार्रवाई के लिए सीधे मेट्रो स्टेशन स्टाफ को भी घटना की सूचना दे सकते हैं. लगभग 900,000 दैनिक यात्रियों के साथ, दुबई मेट्रो इस क्षेत्र की सबसे व्यस्त परिवहन प्रणालियों में से एक है. सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए, आरटीए ने शिष्टाचार, किराया, बिहेवियर, हेल्थ और सिक्योरिटी से जुड़े संबंधित गाइडलाइन जारी किए हैं.

