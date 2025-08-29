एवोकाडो से लेकर आम तक, दुबई में वायरल हुआ ऐसा स्कैनर जो सेकेंडों में बताएगा कितना पका है फल

दुबई के सुपरमार्केट्स में अब हाई-टेक गैजेट्स धूम मचा रहे हैं. इनमें से सबसे दिलचस्प है फ्रूट रिपनेस स्कैनर. दावा किया जा रहा है कि हथेली के आकार का यह छोटा सा डिवाइस फल के ऊपर लगाते ही बता देता है कि वह खाने के लिए तैयार है या नहीं.

हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला ने दुबई के ग्रोसरी स्टोर से दो एवोकाडो उठाकर स्कैनर मशीन पर रखा. पहला एवोकाडो पका हुआ और सलाद के लिए परफेक्ट निकला, जबकि दूसरा कड़ा था और अभी खाने लायक नहीं. वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. खलीज टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये मशीन अब ग्राहकों के लिए बड़ा आकर्षण बन गई है.

कैसे काम करती है मशीन?

हथेली के आकार का यह डिवाइस फल को स्कैन कर उसकी मजबूती और शुगर लेवल मापता है. स्क्रीन पर तीन रंगों से रिजल्ट दिखता है. हरा मतलब फल अभी कच्चा है, पीला मतलब बिल्कुल परफेक्ट है और लाल मतलब ओवररिप, जिसे तुरंत खा लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए. खास बात ये है कि यह स्कैनर यह भी बताता है कि फल किस काम में सबसे अच्छा रहेगा-सलाद, स्मूदी या बेकिंग.

देखें वायरल वीडियो

या सिर्फ एवोकाडो तक सीमित है?

लोगों के मन में सवाल है कि क्या यह मशीन सिर्फ एवोकाडो के लिए है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है. एवोकाडो पर डेमो इसलिए किया गया क्योंकि उसका पकाव बाहर से पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन यह तकनीक आम, पपीता, केला, सेब और यहां तक कि बेरीज तक के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है. भविष्य में सुपरमार्केट्स इसे मल्टी-फ्रूट स्कैनर के तौर पर पेश कर सकते हैं.

खलीज टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक, दुबई में MBZUAI (मोहम्मद बिन जायेद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) ने एक स्ट्रॉबेरी पिकर रोबोट भी विकसित किया है. यह रोबोट मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन की मदद से पकी स्ट्रॉबेरी को धीरे से तोड़ता है,जिससे फल को नुकसान नहीं होता है.

