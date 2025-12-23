होटल के कमरे में एयर होस्टेस मिली खून से लथपथ... एक्स हसबैंड ने की थी हत्या

रूस की 25 साल की एक एयर होस्टेस के गर्दन पर 15 बार कैंची से वार किया गया था. होटल के कमरे में जब उसका शव मिला, तो आसपास सिर्फ खून ही खून बिखरा पड़ा था. उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी फ्लाइट अटेंडेंट अनास्तासिया (25) दुबई के एक पांच सितारा होटल में मृत पाई गई थी. उसके शरीर पर चाकू के 15 घाव थे. आरोपी ने कथित तौर पर मेहमान बनकर होटल में प्रवेश किया था.

पूर्व पति ने कैंची से गर्दन पर किया था 15 वार

खबरों के मुताबिक, एक फ्लाइट अटेंडेंट की कैंची से बेरहमी से वार करके हत्या कर दी गई. मृतक एक रूसी महिला थी, जिसकी पहचान अनास्तासिया के रूप में हुई है. उसके गले, धड़ और हाथ-पैरों पर 15 घाव पाए गए.

दुबई के फाइव स्टार होटल में मिला शव

उसका शव दुबई के एक पांच सितारा होटल के कमरे में मिला था. उसके पूर्व पति अल्बर्ट मॉर्गन (41) को हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया है. इस भयावह घटना के कुछ ही घंटों बाद सेंट पीटर्सबर्ग लौटने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

वीडियो फुटेज में संदिग्ध को टोपी और मास्क पहने हुए रूसी अदालत में पेश होते हुए दिखाया गया है, जहां उसे फ्लाइट अटेंडेंट की मौत के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था. ऐसा माना जाता है कि अनास्तासिया रूसी एयरलाइन पोबेदा में कार्यरत थीं, जो सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइन एयरोफ्लोट की सहायक कंपनी है.

पति ने धोखे से होटल के कमरे में किया था प्रवेश

कहा जाता है कि उसे निजी जेट विमानों पर काम करने की इच्छा थी. आरोप है कि उसके पूर्व पति ने धोखे से दुबई के होटल के कमरे में प्रवेश किया. उसने लॉन्ड्री एरिया से होटल का बाथरोब चुरा लिया और चाबी खो जाने का बहाना बनाकर एक हाउसकीपर को दरवाजा खोलने के लिए मना लिया.

आरोप है कि मॉर्गन ने अनास्तासिया पर हरा रंग डालने और कैंची से उसके बाल काटने की योजना बनाई थी. कुछ घंटों बाद, होटल के कर्मचारियों ने अनास्तासिया का शव बरामद किया, जिस पर चाकू के कई घाव थे.

दुबई पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्ध की पहचान की और रूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित किया. इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई. खबरों के अनुसार, रूस लौटने पर , गिरफ्तारी से पहले, मॉर्गन ने कथित तौर पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में तैनात होने का अनुरोध किया था.

रूस में हुई आरोपी की गिरफ्तारी

इसके बावजूद, मॉर्गन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच लंबित रहने तक उसे दो महीने से हिरासत में रखा गया है. यह घटना ऐसे समय घटी है जब रूस के एक उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी की संदिग्ध कार बम विस्फोट में मौत हो गई.

यह घटना सोमवार, 22 दिसंबर को मॉस्को में घटी, जब 56 वर्षीय अधिकारी काम पर जा रहे थे. जब यासेनेवो जिले में भीषण विस्फोट हुआ, तब वह सैन्यकर्मी अपनी किआ सोरेंटो कार में सवार थे. मृतक की पहचान व्लादिमीर पुतिन के सशस्त्र बलों के ऑपरेशनल ट्रेनिंग विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवरोव के रूप में हुई है.

