चावल में पैर डाल कर सोया कर्मचारी, तेलंगाना के कॉलेज हॉस्टल का वीडियो वायरल

तेलांगना के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में एक चौकीदार नशे की हालत में पकड़ा गया. वह पके हुए चावल के बड़े बर्तन में अपना पैर डालकर वहीं सो रहा था. यह नजारा देखकर एक छात्र ने उसका वीडियो बना लिया. इस घटना के बाद हॉस्टल में सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. इस्माइलखानपेट के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हॉस्टल में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग चौकीदार के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर गुस्सा जता रहे हैं.

और पढ़ें

चौकीदार की तत्काल बर्खास्तगी का आदेश

खबरों के मुताबिक, यह घटना बुधवार रात की है जब हॉस्टल के छात्र रात के खाने के लिए पहुंचे और उन्होंने देखा कि चौकीदार सर्विंग काउंटर पर सोया हुआ है. घबराकर उन्होंने तुरंत फूड कॉन्ट्रैक्टर को इसकी सूचना दी, जिस पर तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई की गई.जिला कलेक्टर एसआरडी प्रवीण्या ने चौकीदार की तत्काल बर्खास्तगी का आदेश दिया है. रिकॉर्ड की गई क्लिप में चौकीदार की चिंताजनक हालत को विस्तार से दिखाया गया है. वह डाइनिंग हॉल के काउंटर पर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसका दाहिना पैर छात्रों के खाने के लिए रखे चावल से भरे एक बड़े बर्तन में डूबा हुआ है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जैसे-जैसे कैमरा नजदीक आता है, अनाज उसके पैर से चिपक जाता है और वह बिना हिले-डुले खड़ा रहता है. वीडियो में आगे, चौकीदार नींद में करवटें बदलने लगता है, जिससे उसका पैर बर्तन के अंदर-बाहर फिसलता रहता है. चारों ओर शोर और हंगामे के बावजूद वह होश में नहीं आ पाता, जिससे भारी नशे की पुष्टि होती है. यह वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान रह गए. इसके बाद हॉस्टल की सफाई, कर्मचारियों की निगरानी और छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

---- समाप्त ----