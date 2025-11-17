scorecardresearch
 

Feedback

चावल में पैर डाल कर सोया कर्मचारी, तेलंगाना के कॉलेज हॉस्टल का वीडियो वायरल

वीडियो में चौकीदार की हालत बेहद खराब दिख रही थी और वह शोर होने के बाद भी नहीं जाग रहा था. यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद हॉस्टल की सफाई व्यवस्था, स्टाफ की निगरानी और छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे.

Advertisement
X
इस्माइलखानपेट स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हॉस्टल में एक चौकीदार नशे में धुत पाया गया, जो पके हुए चावल के बड़े बर्तन में पैर डालकर वहीं सो रहा था. ( Photo: Lallantop)
इस्माइलखानपेट स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हॉस्टल में एक चौकीदार नशे में धुत पाया गया, जो पके हुए चावल के बड़े बर्तन में पैर डालकर वहीं सो रहा था. ( Photo: Lallantop)

तेलांगना के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में एक चौकीदार नशे की हालत में पकड़ा गया. वह पके हुए चावल के बड़े बर्तन में अपना पैर डालकर वहीं सो रहा था. यह नजारा देखकर एक छात्र ने उसका वीडियो बना लिया. इस घटना के बाद हॉस्टल में सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. इस्माइलखानपेट के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हॉस्टल में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग चौकीदार के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर गुस्सा जता रहे हैं.

चौकीदार की तत्काल बर्खास्तगी का आदेश 
खबरों के मुताबिक, यह घटना बुधवार रात की है जब हॉस्टल के छात्र रात के खाने के लिए पहुंचे और उन्होंने देखा कि चौकीदार सर्विंग काउंटर पर सोया हुआ है. घबराकर उन्होंने तुरंत फूड कॉन्ट्रैक्टर को इसकी सूचना दी, जिस पर तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई की गई.जिला कलेक्टर एसआरडी प्रवीण्या ने चौकीदार की तत्काल बर्खास्तगी का आदेश दिया है. रिकॉर्ड की गई क्लिप में चौकीदार की चिंताजनक हालत को विस्तार से दिखाया गया है. वह डाइनिंग हॉल के काउंटर पर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसका दाहिना पैर छात्रों के खाने के लिए रखे चावल से भरे एक बड़े बर्तन में डूबा हुआ है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
जैसे-जैसे कैमरा नजदीक आता है, अनाज उसके पैर से चिपक जाता है और वह बिना हिले-डुले खड़ा रहता है. वीडियो में आगे, चौकीदार नींद में करवटें बदलने लगता है, जिससे उसका पैर बर्तन के अंदर-बाहर फिसलता रहता है. चारों ओर शोर और हंगामे के बावजूद वह होश में नहीं आ पाता, जिससे भारी नशे की पुष्टि होती है. यह वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान रह गए. इसके बाद हॉस्टल की सफाई, कर्मचारियों की निगरानी और छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

सम्बंधित ख़बरें

सोशल मीडिया यूजर्स ने इस सोच की आलोचना करते हुए कहा कि इसी कारण भारत से टैलेंट विदेशों की ओर जा रहा है या आईटी सेक्टर छोड़ रहा है. ( Photo: AI Generated)
कॉफी मशीन की मांग पर सीईओ का तंज, कहा- '50,000 में दो इंटर्न खरीद सकता हूं' 
Viral Video Exposes Petrol Pump Scam:
तेल भराने का सही तरीका आया सामने! पेट्रोल पंप वाले ने बताए आसान फ्यूल चेक के नुस्खे 
अब यह जोड़ा साथ रह रहा है और सोशल मीडिया पर अपनी कहानी को लेकर चर्चा में है. ( Photo:weddingvows.in)
Viral: 23 वर्षीय युवक को 83 साल की दादी से हुआ प्यार, परिवार ने दिया साथ 
donald trump viral video
व्हाइट हाउस में बच्चों संग ट्रंप का प्यारा वीडियो वायरल, प्रेसिडेंट की सादगी ने जीता दिल  
एक यूजर ने r/swiggy पर पोस्ट किया कि उसे 100 रुपये की जगह एक्सपायर अमूल आइसक्रीम मिलीऔर रिफंड दिया गया सिर्फ 3 रुपये का. (Photo: AI Generated)
100 के प्रोडक्ट पर मिला 3 रुपये का रिफंड, स्विगी इंस्टामार्ट ने भेजी एक्सपायर आइसक्रीम 
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement