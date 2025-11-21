किसकी शादी में भारत आए हैं जूनियर ट्रंप... कहां हो रही है ये रॉयल वेडिंग, जानें सबकुछ

इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर भारत की सैर कर रहे हैं. 20 नवंबर को वो आगरा घूम रहे थे. फिर, वह अंबानी परिवार के निमंत्रण पर गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा पहुंचे. जूनियर ट्रंप भारत में एक शादी अटेंड करने पहुंचे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इंडिया में ऐसी किस हस्ती की शादी हो रही है, जिसमें जूनियर ट्रंप शरीक होंगे.

भारत पहुंचते ही जूनियर ट्रंप जिस शादी को अटेंड करने भारत आए हैं, वो उदयपुर में होने वाली है. झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर से एक रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग का गवाह बनने जा रहा है. उदयपुर के जग मंदिर में भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन की बेटी की शादी होने वाली है.

ट्रंप का करीबी है मंटेना परिवार

उदयपुर में 21 से 23 नवंबर, तीन दिनों तक वैवाहिक कार्यक्रम चलेगा. अमेरिकी बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना दूल्हन होंगी और दूल्हा वामसी गड़ीराजू के साथ जग मंदिर परिसर में फेरे लेंगी. वामसी गड़ीराजू का बिजनेस फूड टेक और रेस्टोरेंट से जुड़ा है. वहीं नेत्रा मंटेना इंजीनियस फार्मास्यूटिकल की सीईओ हैं. मंटेना परिवार ट्रंप के करीबी माने जाते हैं.

उदयपुर में हो रही है हाईप्रोफाइल शादी

इस हाईप्रोफाइल शादी के लिए उदयपुर के पिछोला झील, जग मंदिर, लीला पैलेस जैसे आयोजन स्थल को भव्य तरीके से सजाया गया है. वेडिंग से जुड़े दूसरे प्रोग्राम सिटी पैलेस के माणक चौक में होंगे.तय कार्यक्रम के अनुसार बड़ी पाल से बारात रवाना होगी जिसमे शामिल होने वाले बाराती राजस्थानी साफे सूट और मेवाड़ी पाग में नजर आएंगे.

यहां ठहरेंगे ट्रंप जूनियर

इस शादी को लेकर उदयपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पिछोला झील के बीच बने अलीशान होटल लीला पैलेस में जहां ट्रंप जूनियर ठहरेंगे, वहां अमेरिका की सीक्रेट सर्विस व अन्य एजेंसियों की टीम पहले ही पहुंचकर सिक्योरिटी का जायजा ले चुकी है.

हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई हस्तियां होंगे शामिल

जूनियर ट्रंप के अलावा इस शादी में और भी कई हाईप्रोफाइल मेहमान आने वाले हैं. इनमें इंटरनेशनल बिजनेस हस्तियों के अलावा हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे भी होंगे.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जस्टिन बीबर, जेनिफर लोपेज, टिएस्टो, ब्लैक कॉफी, सर्क डू सोलेइल और डीजे अमन नागपाल जैसे कलाकार इस शादी में अपनी प्रस्तुति देंगे. वहीं बॉलीवुड की हस्तियों में ऋत्विक रोशन, जैकलीन फर्नांडिस, कृति सैनन, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर भी शामिल होंगे.

अनंत अंबानी के साथ वंतारा का दौरा किया

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने गुरुवार को गुजरात के जामनगर में एक वाइल्डलाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर वंतारा का दौरा किया. यहां वो अंबानी परिवार के बुलावे पर पहुंचे थे. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर अनंत अंबानी के आइडिया पर वंतारा का दौरा किया.उन्होंने अनंत अंबानी के साथ बड़े वाइल्डलाइफ सेंटर का चक्कर लगाया और इलाके के कुछ मंदिरों में भी गए.

ताजमहल में खिंचवाई फोटो

इससे पहले गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने आगरा में ताजमहल का दौरा किया.कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीब एक घंटा स्मारक को एक्सप्लोर किया, अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप जूनियर दोपहर करीब 3.30 बजे स्मारक पहुंचे और कॉम्प्लेक्स के अंदर मशहूर डायना बेंच सहित कई जगहों पर फोटो खिंचवाईं.



