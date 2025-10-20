गुरुग्राम बना ‘सिटी ऑफ लाइट्स’! दिवाली पर जगमगाया साइबर सिटी, वीडियो वायरल

आज देशभर में दिवाली का त्योहार पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है. हर शहर अपने अंदाज में जगमगा रहा है, लेकिन इस बार गुरुग्राम की चमक ने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया है. इंस्टाग्राम यूजर जुबैर ने शेयर किया गया एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुरुग्राम की सड़कों, ऊंची इमारतों और ऑफिसों की जगमगाती लाइट्स ने त्योहार की रौनक को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है.



वीडियो में दिखा गुरुग्राम का चमकता नजारा

इस छोटे से क्लिप में रात के वक्त गुरुग्राम के आइकॉनिक लोकेशन्स-गूगल ऑफिस, एंबियंस मॉल, साइबर सिटी और DLF साइबर हब सब कुछ रोशनी से जगमगाते दिख रहे हैं. वीडियो के टेक्स्ट ओवरले में लिखा है:शहर की लाइट्स जब त्योहार की लाइट्स से मिलीं, तो गुरुग्राम सच में पूरा दिवाली मूड बन गया!

रोशनी से जगमगाया पूरा शहर



‘Diwali Vibes’ ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

'Diwali Vibes, Gurgaon 2025' कैप्शन के साथ शेयर इस वीडियो को अब तक लाखों से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोगों को शहर की मॉडर्न स्काईलाइन और पारंपरिक रौनक का मेल बेहद पसंद आ रहा है. यह वीडियो दिखाता है कि कैसे गुरुग्राम का आधुनिक चेहरा भी दिवाली की पारंपरिक चमक में डूब जाता है.

देखें वायरल वीडियो

‘OMG! सिटी मैजिक जैसी लग रही है'

कमेंट सेक्शन में लोगों ने वीडियो की तारीफों की झड़ी लगा दी। एक यूजर ने लिखा कि एक वीडियो के लिए जुबैर भाई ने पूरा गुरुग्राम घूम लिया! दूसरे ने लिखा कि पूरा शहर दिवाली मूड में है.एक और यूजर ने लिखा कि यही वजह है कि गुरुग्राम मेरी फेवरेट सिटी है.

सोशल मीडिया यूज़र्स इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि गुरुग्राम सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि दिवाली का एहसास बन चुका है, जहां हर रोशनी एक नई कहानी बयां करती है.

