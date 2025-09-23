चलता-फिरता बेड! शख्स का अनोखा जुगाड़ सोशल मीडिया पर वायरल, VIDEO देख लोग हैरान

भारतीय जुगाड़ का कोई मुकाबला नहीं. यहां के देशी इनोवेशन देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने डबल बेड को ही गाड़ी में बदल डाला है. इस ‘बेड ऑन व्हील’ पर पूरा परिवार बैठकर घूमता नजर आ रहा है.

वायरल वीडियो किसी गांव का लग रहा है. चारों तरफ खेत-खलिहान और बीच सड़क पर चलता हुआ चार पहियों वाला डबल बेड. इस पलंग के बीचों-बीच स्टीयरिंग लगाई गई है. नीचे इंजन, एक्सेलेरेटर और ब्रेक फिट किए गए हैं. ऊपर गद्दे-तकिए रखे हैं और आगे की ओर टिन व हेडलाइट लगाकर इसे असली कार जैसी शेप दी गई है.

हालांकि इसे सड़क पर चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा शख्स को शायद नहीं है. सड़क पर भीड़ नहीं है और अब तक ट्रैफिक पुलिस की नजर इस 'बेड गाड़ी' पर नहीं पड़ी है, वरना इतनी अजीब गाड़ी को सड़क पर अलाउ करना मुश्किल होता.

सवारी भी लेकर निकला शख्स

इस अनोखी गाड़ी पर शख्स अकेला नहीं बैठा. उसने कई महिलाओं और एक बच्ची को भी इसमें बैठाकर घुमाया. देखने में तो यह पलंग-गाड़ी कमाल लगती ही है, लेकिन सड़क पर भी यह स्मूद चलती नजर आई.

इंटरनेट पर छा गया वीडियो

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यह देखते ही देखते वायरल हो गया. लोग इस देसी इनोवेशन पर हैरान हैं. कोई इसे 'जुगाड़' बता रहा है, तो कुछ मजाक में लिख रहे हैं कि अब होटल का खर्चा भी बच जाएगा-जहां मन हो, वहीं गाड़ी रोककर सो जाइए.

पहले भी हो चुका है ऐसा जुगाड़

वैसे, यह पहला मौका नहीं है जब किसी ने बेड को गाड़ी में बदल डाला हो. पश्चिम बंगाल के नवाब शेख नामक व्यक्ति ने भी पहले डबल बेड को कार में तब्दील कर सड़क पर उतारा था.

अब सवाल…

अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कार बनाने वाली कंपनियां भी इस 'बेड ऑन व्हील्स' जुगाड़ को गंभीरता से लेंगी? और क्या आने वाले दिनों में भारत की सड़कों पर वाकई लोग गद्दे-तकिए वाले बेड पर बैठकर सफर करते दिखेंगे?

