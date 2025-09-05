Tinder गर्ल ने डेट पर बुलाया फिर कैफे ने थमा दिया 50 हजार का बिल, डेटिंग ऐप स्कैम का एक और मामला

डेटिंग ऐप के जरिए ठगी के कई केस सामने आते हैं अब एक रेडिट यूज़र ने दावा किया है कि दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके के एक कैफ़े में टिंडर डेट के दौरान उसे 50 हजार रुपये से ज़्यादा का बिल थमाकर उसके साथ धोखाधड़ी की गई. r/delhi सबरेडिट पर शेयर की गई इस पोस्ट पर कई लोगों ने रिएक्ट किया है.

यूज़र ने बताया कि उसकी टिंडर पर किसी से मुलाक़ात हुई और वह चावला की बिल्डिंग की दूसरी मंज़िल पर स्थित एक कैफ़े में मिलने के लिए राज़ी हो गया, जो मेट्रो स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप के बगल में है. शख्स ने पोस्ट में लिखा, 'टिंडर स्कैम, [PSA] टिंडर डेट पर ठगी का शिकार हुआ. कड़कड़डूमा (दिल्ली) में स्कैम करने वाले कैफ़े से सावधान.'

रेडिट यूजर ने कहा, 'शुरू में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने ऑर्डर किया स्टाफ़ महंगे आइटम थोपता रहा और मेनू ठीक से नहीं दिखा रहा था. आखिर में, उन्होंने मुझे सिर्फ़ खाने पीने का 50 हजार रुपये से ज़्यादा का बिल थमा दिया.' शख्स ने सबूत के तौर पर बिल की एक तस्वीर भी पोस्ट की.

कैफे का ऑनलाइन रिव्यू चेक करके जाएं

शख्स ने इस घटना को एक स्कैम बताया और दूसरे लोगों को भी सावधान रहने के लिए कहा. उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके के कैफ़े अक्सर डेटिंग ऐप्स के ज़रिए लोगों को लुभाते हैं और फिर उन्हें ज़्यादा बिल पकड़ा देते हैं. उन्होंने दूसरों से अनजान कैफ़े में, खासकर मेट्रो स्टेशनों के पास वाले कैफ़े में मिलने से सावधान रहने का आग्रह किया और कहा कि पहल ऑनलाइन रिव्यू चेक कर लें.

कमेंट सेक्शन में, एक यूज़र ने कोलकाता से एक ऐसा ही अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा 'मेरे रिश्तेदार के बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उसने रेस्तरां के खिलाफ कनज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज कराया है. शख्स ने बताया कि यहां भी रेस्तरां ने बिल में कई सारी चीजें जोड़ दी थीं. जो कि कस्टमर द्वारा ऑर्डर भी नहीं की गई थीं.

कमेंट में शख्स ने सुझाया आइडिया

एक अन्य यूजर ने कहा फिर से जाकर वही महंगी चीज़ें ऑर्डर करो या उनकी कीमत पूछो. मुझे यकीन है कि वे सभी ग्राहकों से इतनी ज़्यादा कीमत नहीं वसूलेंगे. एक यूज़र ने कहा. "प्रो टिप अपनी पहली डेट पर हमेशा थर्ड वेव या ब्लू टोकाई जैसी किसी जानी मानी जगह पर जाएं.

