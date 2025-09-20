दिल्ली-NCR के आसमान में दिखे रहस्यमयी चमकते गोले...एक्सपर्ट ने बताया क्या थी ये चीज

दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में शुक्रवार की रात आसमान में कई छोटे-छोटे जलते उल्का पिंड की तरह तेज चमकते गोले उड़ते दिखे. इनकी रोशनी इतनी ज्यादा थी कि आंखे चौंधिया जाए. इस खगोलीय घटना को कई लोगों ने अपने मोबाइल और कैमरों में कैद कर लिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जानते हैं आसमान में दिखी ये अजीबोगरीब खगोलीय घटना के पीछे का सच क्या है?
दिल्ली-एनसीआर से सटे गाजियाबाद और अलीगढ़ जैसे शहरों में भी आसमान में ऐसी चमकती चीज देखने का दावा किया गया. लोगों ने बताया कि ऐसा लगा जैसे तारे टूटकर गिर रहे हों. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई दे रही ये चमकती चीज क्या थी. इस बारे में कुछ एक्सपर्ट ने अलग ही दावा किया है.
ये टूटते तारे या उल्कापिंड की बौछार नहीं
इंडिया टुडे ने वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष पर्यवेक्षकों से जब इस बारे में बात की, तो उन्हें चौंकाने वाली बात पता चली. आसमान में इस असामान्य खगोलीय घटना के बारे में एक्सपर्ट ने बताया कि ये उल्कापिंडों की बारिश या टूटते तारे नहीं थे.
एक्सपर्ट ने बताया सैटेलाइट का मलबा
नेहरू तारामंडल के वरिष्ठ तारामंडल इंजीनियर ओपी गुप्ता ने कहा कि आसमान में दिखने वाली ये चमकती चीजें कोई टूटता तारा नहीं है. यह सैटेलाइट का मलबा था. इस घटना को जयपुर तारामंडल से भी देखा गया. नेहरू तारामंडल की प्रेरणा चंद्रा ने भी कहा कि ल्कापिंडों की बौछार या टूटते तारे की नहीं, बल्कि उपग्रह के मलबे की हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से कई वीडियो सामने आए हैं. इनमें रात के समय आसमान में आग का गोला चमकते निशान के साथ छोटे-छोटे चमकते टुकड़ों में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था. कई यूजर्स ने इस घटना की तुलना उल्कापिंड की बौछार से की, जबकि कुछ ने इसे अब तक देखे गए सबसे चमकीले उल्कापिंडों में से एक बताया.