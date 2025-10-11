scorecardresearch
 

'अंकल, हाथ क्यों रखा है मेरे ऊपर', दिल्ली मेट्रो में महिला का दर्दनाक अनुभव वायरल

दिल्ली मेट्रो में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना ने सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़का दिया है. महिला ने Reddit पर बताया कि कैसे एक शख्स ने सफर के दौरान बार-बार उसे छुआ, जबकि उसने विरोध भी किया.

महिला ने बताया कि यह घटना 8 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे की है (Photo: r/Delhi)
दिल्ली मेट्रो में सफर कर रही एक महिला ने अपने साथ हुई छेड़छाड़ की घटना सोशल मीडिया पर साझा की है. महिला ने Reddit पर ‘r/Delhi’ ग्रुप में पोस्ट लिखते हुए बताया कि कैसे एक व्यक्ति ने बार-बार उसे छूने की कोशिश की, जबकि वह कई बार उसे रोक चुकी थी.

महिला ने बताया कि यह घटना 8 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे की है, जब वह शालीमार बाग से रिथाला जा रही थी.उसने लिखा कि सुभाष प्लेस स्टेशन पर एक अंकल, उम्र लगभग 40-45 साल, मेरे बगल में आकर बैठ गए.शुरुआत में मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई. फिर उन्होंने अपने बाएं पॉकेट से फोन निकालने की कोशिश की और उनका हाथ मेरे हाथ से टच हो गया. मैंने सोचा, गलती से हुआ होगा.

महिला के मुताबिक, कुछ सेकंड बाद उनका हाथ फिर से मेरे हाथ से टच हुआ. फिर उन्होंने हल्का झुककर मेरा हाथ लगभग दस सेकंड तक छुआ रखा. जब मैंने आगे झुककर दूरी बनाई, तो उन्होंने अपना कोहनी मेरे कंधे के पीछे रख दी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना आगे बढ़ जाएगा, वो भी पब्लिक जगह पर.

Advertisement

टोकने पर भी नहीं रुका शख्स

महिला ने बताया कि करीब दस सेकंड बाद मैंने पूछा कि अंकल, हाथ क्यों रखा है मेरे ऊपर? वो बोले-सॉरी बेटा, और दो बार मेरे कंधे पर हाथ रखकर माफी मांग ली.लेकिन कुछ मिनट बाद उन्होंने महिला की गोद पर हाथ रख दिया और बोले कि सॉरी बेटा, थोड़ा थका हुआ था. इससे पहले कि वह कुछ कह पातीं, उसने महिला का गाल छुआ और गोद दबाकर पिटमपुरा स्टेशन पर उतर गया.

डर और सदमे में रही महिला

महिला ने लिखा कि मैं इतनी घबरा गई थी कि समझ नहीं पा रही थी क्या करूं. मैं तैयार नहीं थी कि कोई इस हद तक जा सकता है. आज भी जब सोचती हूं तो ऐसा लगता है जैसे उसका हाथ अब भी मेरी गोद पर है.

देखें पोस्ट

Will never use metro again, with time men are getting more scarry
byu/69p1nk indelhi

सोशल मीडिया पर मिला समर्थन

महिला की पोस्ट पर कई यूजर्स ने समर्थन और सहानुभूति जताई. एक ने लिखा कि आपकी गलती नहीं थी, गलती उसकी थी. अगर दोबारा ऐसा हो तो तुरंत रिपोर्ट करें.दूसरे ने कहा कि ऐसी घटनाएं डराती हैं, लेकिन चुप रहना और भी गलत है. आवाज उठाइए.

इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं.

---- समाप्त ----


