दिल्ली धमाके के बाद गूगल पर क्या सर्च कर रहे हैं पाकिस्तानी? ये रही पूरी लिस्ट

दुनिया भर की मीडिया के साथ पाकिस्तान की मीडिया ने भी दिल्ली धमाके को व्यापक रूप से कवर किया है. पाकिस्तान के गूगल ट्रेंड्स दिखाते हैं कि लोग लगातार इस धमाके से जुड़ी जानकारी सर्च कर रहे हैं. ट्रेंड्स से यह भी स्पष्ट है कि पाकिस्तानी यूजर्स सबसे ज्यादा यह जानना चाहते हैं कि धमाका कैसे हुआ और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है.

पाकिस्तान का गूगल ट्रेंड दिखाता है कि लोग इस धमाके से जुड़ी जानकारी तेजी से खोज रहे हैं (Photo: AFP)
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार शाम करीब 6:50 बजे हुए भीषण धमाके ने पूरी राजधानी को दहला दिया.एक ह्युंडई i20 कार में अचानक हुए विस्फोट से आग तेजी से भड़क गई और आसपास खड़ी छह गाड़ियां तथा कई ऑटो पलभर में जलकर राख हो गए. हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है.

धमाके के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई. चश्मदीदों के मुताबिक, चारों ओर घना धुआं था और मौके पर शवों के अवशेष बिखरे पड़े थे. सूचना मिलते ही 20 से अधिक फायर टेंडर, दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एनआईए और फोरेंसिक टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं.

सरकार ने इसे संभावित आतंकी साजिश मानते हुए UAPA के तहत मामला दर्ज कर लिया है. गृहमंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा कर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए, जबकि दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

पाकिस्तान का गूगल ट्रेंड क्या दिखा रहा है?

इस बीच, भारत और दुनिया की कई मीडिया संस्थाओं के साथ-साथ पाकिस्तान की मीडिया ने भी इस घटना को कवर किया है. पाकिस्तान की मीडिया संस्था डॉन ने लिखा कि दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाका होने से शहर में हड़कंप मच गया. अखबार ने दिल्ली पुलिस प्रवक्ता संजय त्यागी के हवाले से बताया कि मामले की जांच कई एजेंसियों द्वारा की जा रही है.

उधर, पाकिस्तान के गूगल ट्रेंड में भी लोग इस धमाके से जुड़ी जानकारी तेजी से खोज रहे हैं. ट्रेंड दिखाते हैं कि पाकिस्तानी यूजर्स मुख्य रूप से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि धमाका कैसे हुआ, कितनी क्षति हुई और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है.

देखें पाकिस्तान का गूगल ट्रेंड


उधर पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी इस धमाके को लेकर तेज चर्चा जारी है. पाकिस्तान में X की ट्रेंडिंग लिस्ट में ‘Delhi’ दूसरे स्थान पर आ गया है, जहां लोग इस घटना से जुड़े अपडेट, वीडियो और जांच से संबंधित सवाल लगातार पोस्ट कर रहे हैं

.

 


लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद हालात की समीक्षा और जांच को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा और एनआईए के डीजी मौजूद रहे. इसमें अब तक की जांच की प्रगति, सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा रही है.

धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर लाल किला मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने गेट नंबर 1 और 4 को सील कर दिया है, ताकि लोगों की आवाजाही लाल किला परिसर की तरफ न हो सके. घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और निगरानी को और सख्त कर दिया गया है.

