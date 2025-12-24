scorecardresearch
 
ब्रेस्ट साइज सर्जरी का गिफ्ट... बॉस ने महिला स्टाफ को क्रिसमस पर दिया ये तोहफा

प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने वाली कॉस्मेटिक सर्जन ने अपनी महिला कर्मचारियों को क्रिसमस पर अनोखा तोहफा दिया. उन्होंने जरूरतमंद कर्मचारियों की फ्री में अ अलग-अलग कॉस्मेटिक सर्जरी कराई, जिस पर लाखों रुपये खर्च हो सकता था.

बॉस ने महिला कर्मचारियों की फ्री में कॉस्मेटिक सर्जरी करवा कर उन्हें क्रिसमस गिफ्ट दिया (Photo - Pixabay)
क्रिसमस से पहले एक बॉस ने अपनी  महिला कर्मचारियों हैरान कर देने वाला गिफ्ट दिया. एक कर्मचारी जो सालों से ब्रेस्ट सर्जरी करवाना चाहती थी और सिर्फ पैसों की वजह से ऐसा नहीं करवा पाई थी. उसके अस्पताल की बॉस ने 13.5 हज़ार पाउंड की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाकर उसे अनोखा तोहफा दिया.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिसमस से पहले अपने कर्मचारियों को 13,500 पाउंड यानी 16 लाख रुपये की कॉस्मेटिक सर्जरी की सुविधा मुफ्त में उपहार के तौर पर देने के बाद एक निजी अस्पताल समूह की संस्थापक को सबसे अच्छा बॉस बताया जा रहा है. स्कॉटलैंड की 42 साल की गिल बेयर्ड देश के सबसे बड़े निजी अस्पताल समूह कॉस्मेडिकेयर की संस्थापक हैं.

मुफ्त कॉस्मेटिक सर्जरी करवाकर दे रही गिफ्ट
गिल इस दिसंबर में अपने लिविंगस्टन अस्पताल, सेंट एलेन में क्रिसमस की शानदार खुशियां बांट रही हैं. गिल ने अपने मरीजों की देखभाल करने वाली  कॉर्डिनेटर कैथरीन टोल को उनके 50वें जन्मदिन पर ऊपरी ब्लेफेरोप्लास्टी (झुकी हुई पलकों को ठीक करने की एक कॉस्मेटिक प्रक्रिया) करवाकर चौंका दिया.

सर्जरी में लाखों रुपये होते हैं खर्च 
इस प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग £3,500 का खर्च आता है, लेकिन गिल ने अपनी मेहनती कर्मचारी गिल के लिए यह निःशुल्क किया.  जब गिल को पता चला कि उसकी अस्पताल की मुख्य सफाईकर्मी जस्टिना दोनों हाथों में कार्पल टनल सिंड्रोम के इलाज के लिए काफी समय से एनएचएस की वेटिंग लिस्ट में थी. 

अपनी स्टाफ को इस तरह संघर्ष करते देख गिल को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने 3,500 पाउंड के खर्च पर उसका ऑपरेशन अपने निजी अस्पताल में ही करवा दिया.

मजबूरी की वजह से नहीं करवा पाई थी सर्जरी
गिल ने अपनी क्लिनिकल लीड जेड नॉटमैन को सीक्रेट सांता गिफ्ट के तौर पर ब्रेस्ट सर्जरी करवाने का गिफ्ट दिया. गिल ने नॉटमैन की 6,500 पाउंड की ब्रेस्ट सर्जरी करवाने का फैसला किया. लगभग 20 सालों से नॉटमेन की यही इच्छा थी. 

कंसल्टेंट प्लास्टिक और एस्थेटिक सर्जन हिलाल बहिया,  बर्नी रॉबर्टसन, और कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट डॉ. डोमिनिक स्टार्चन ने अपने सहयोगियों की प्रक्रियाओं के लिए अपनी फीस माफ कर दी और गिल ने शेष सभी लागतों का भुगतान अपनी जेब से किया.

कॉस्मेटिक्स केयर हॉस्पिटल एंड कंपनी की प्रमुख गिल ने कहा कि ये महिलाएं यहां लंबे समय से काम कर रही हैं. इसलिए इन्हें बोनस के तौर पर यह गिफ्ट दिया गया.हमारा यह साल बहुत अच्छा रहा है और इस क्रिसमस पर मैं बिना किसी अपराधबोध के दिल खोलकर खर्च कर सकती हूं क्योंकि मैंने उन्हें वह सब कुछ दे दिया है जो वे चाहते थे.

गिल को बता रहे सबसे अच्छा बॉस
अब गिल को लोग सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ बॉस कहकर सम्मानित कर रहे हैं. गिल ने ऐसा कहे जाने के सुझावों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने मजाक में कहा कि मैं बस इतना ही कहूंगी कि उस एक दिन के लिए उन्हें मुझे बाकी साल भर बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह इसके लायक है या नहीं. 

गिल ने पहले से ही अपने कर्मचारियों के और भी सदस्यों को उनके मनचाहे उपचार कराने की योजना बना रखी थी. उन्होंने कहा कि टीम के बाकी सदस्य अब ऐसे हैं जैसे 'ओह मुझे यह चाहिए और मुझे वह चाहिए. अब देखिए बोनस के बजाय, मैं यह करना पसंद करूंगी. उन्हें अभी पता नहीं है, लेकिन मैं इसे अगले पूरे साल जारी रखने वाली हूं. मेरी डेस्क पर बहुत सारे पोस्ट-इट नोट्स लगे हैं जिन पर हर किसी की जरूरतें लिखी हुई हैं.

महिला स्टाफ सर्जरी की अपॉइंटमेंट कर दी थी कैंसिल
गिल ने खुलासा किया कि  उनके अस्पताल में काम करने वाली जेड ने  23 दिसंबर को उनके ही यहां ब्रेस्ट सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया था. फिर अचानक से कुछ दिन पहले इसे कैंसिल कर दिया. गिल को अपने स्टाफ की मजबूरी पता चल गई.  इसके बाद गिल ने उसी दिन जेड की ब्रेस्ट सर्जरी करवाने का फैसला किया. क्योंकि  ऐसा करके वह अपनी कर्मचारी को सीक्रेट क्रिसमस गिफ्ट देना चाहती थी. 

गिल के पति भी इस सरप्राइज में शामिल थे और जेड के ठीक होने के दौरान आराम से क्रिसमस मनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर दिए गए थे. ऑपरेशन से पहले जेड ने बताया कि मैं बेहद उत्साहित हूं, यह मेरे लिए क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बड़ा गिफ्ट मिलने जैसा है. 

20 साल से ब्रेस्ट सर्जरी करवाना चाहती थी महिला
लिविंगस्टन की रहने वाली जेड 17 साल की उम्र से ही अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवाना चाहती थी. उन्होंने तीन महीने पहले कॉस्मेडिकेयर में बुकिंग भी की थी. फिर ज्यादा  खर्च को लेकर इस महिला ने सर्जरी कैंसिल करवा दी थी. इसलिए वह स्वीकार करती है कि गिल की उदारता ने उसे हैरान कर दिया.

---- समाप्त ----
