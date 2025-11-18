scorecardresearch
 

Feedback

रनवे पर उतरते ही आग का गोला बना प्लेन... Video में देखिए भयावह हादसा

सोशल मीडिया पर एक जलते प्लेन का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में रनवे पर जलता विमान कांगो का बताया जा रहा है, जिसमें वहां के खनन मंत्री भी बैठे हुए थे. जानते हैं क्या है इस पूरे हादसे की कहानी

Advertisement
X
कांगो के एक एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त प्लेन में लगी आग, यात्रियों ने ऐसे बचाई जान (Photo - X/@geotechwar )
कांगो के एक एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त प्लेन में लगी आग, यात्रियों ने ऐसे बचाई जान (Photo - X/@geotechwar )

कांगो के एक एयरपोर्ट का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इसमें एक विमान रनवे पर उतरते ही आग का गोला बना दिखाई देता है. यह वो दुखद क्षण है जब कांगो के एक सरकारी मंत्री का विमान कांगो के कोलवेज़ी हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, जब यह घटना घटी, उस समय विमान में देश के खान मंत्री लुईस वाटम काबाम्बा और शीर्ष अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल सवार था. जिस विमान में आग लगी वो एम्ब्रेयर ईआरजे-145एलआर (पंजीकरण डी2-एजेबी) है, जिसके उड़ान का संचालन एयरजेट अंगोला द्वारा किया जा रहा था.

विमान में बैठे थे कांगो के खनन मंत्री
विमान ने किंशासा से लुआलाबा प्रांत के कोलवेजी तक के लिए उड़ान भरी थी. कोलवेजी के रनवे 29 पर सोमवार को प्लेन के उतरते ही उसके पिछले हिस्से में आग लग गई. सोशल मीडिया पर इसके घटना के रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

ISIS AI recruitment campaign
इस्लामिक स्टेट वापस लौटा... ब्रिटेन में AI की मदद से कर रहा आतंकियों की भर्ती  
Railway Jobs 2025: बिना परीक्षा रेलवे में नौकरी का मौका, आज से आवेदन शुरू 
ये इंजीनियर भारत में सिर्फ ₹3.2 लाख सालाना कमा रहे थे, लेकिन तीन साल में इतनी तरक्की की कि अब उनकी कमाई ₹1.7 करोड़ सालाना हो गई. ( Photo: AI Generated)
17 बैकलॉग… 3 साल में 3.2 लाख से 1.7 करोड़ तक पहुंचा भारतीय इंजीनियर! जानें सफर 
Chinese woman grilling meat
एक के बाद एक कई दिनों तक चूहे खाती रही महिला, सिर्फ इतने पैसों के लिए लिया रिस्क 
Bangladesh execution method, Bangladesh hanging punishment
शेख हसीना को मौत की सजा… बांग्लादेश और दुनिया में कैसे दी जाती है डेथ पेनल्टी 

जलते प्लेन की खिड़की से भागते दिखे लोग
वीडियो में आग की लपटों से घना धुआं उठता देखा जा सकता है, जबकि मजदूर पानी की नली से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं. वहीं एक अन्य वीडियो में विमान में बैठे घबराये हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है. कुछ लोग इस हड़बड़ी में गिर भी जाते हैं. वहीं कुछ खिड़की से बाहर निकलकर भागते दिखे.

Advertisement

हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं
मंत्री के संचार सलाहकार, इसहाक न्येम्बो ने पुष्टि की कि विमान 'लुआलाबा प्रांत के कोलवेज़ी हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से उतर गया था. हालांकि, इस दुर्घटना में यात्रियों और चालक दल के किसी भी सदस्य की मृत्यु नहीं हुई.

बताया जा रहा है कि आग लगने से पूरा जेट विमान नष्ट हो गया. फिलहाल, जांचकर्ता इस बात का पता लगाने में लगे हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं. मंत्री कोलवेजी के निकट कालोंडो खदान जा रहे थे, जहां 15 नवंबर को भारी बारिश के कारण पुल ढहने से दर्जनों श्रमिकों की मौत हो गई थी.

रनवे के बाहर जाकर पलट गया विमान
रिपोर्टों के अनुसार, विमान किंशासा-एन'डिजीली से रवाना हुआ था और कोलवेजी हवाई अड्डे पर उतरा था. रनवे 29 पर उतरते ही विमान उससे बाहर चला गया और इस वजह से उसका मुख्य गियर टूट गया. इस वजह से विमान रनवे से बाहर जाकर पलट गया और उसकी पूंछ में आग लग गई. इसके बाद तुरंत अंदर बैठे यात्रियों को बाहर निकाला गया. किसी को कोई चोट नहीं आई, विमान के पूरी तरह से जलने की सूचना है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement