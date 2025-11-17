एक के बाद एक कई दिनों तक चूहे खाती रही महिला, सिर्फ इतने पैसों के लिए लिया रिस्क

चीन में 25 साल की एक युवती 35 दिनों तक जंगल में चूहों का शिकार करके अपना पेट भरती रही. जिंदा रहने के लिए उसने चूहों के अलावा कीड़े-मकोड़े भी खाए. यह सब सिर्फ प्रतियोगिता में मिली एक चुनौती के लिए उसने किया. इसके एवज में उसे सिर्फ कुछ पैसे मिले.



साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक चीनी महिला को जंगल में जीवित रहने की प्रतियोगिता में 35 दिनों तक टिके रहने पर कांस्य पदक और कैश प्राइज मिला. उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के दौरान जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मेरा वजन 14 किलोग्राम कम हो गया.

एक महीने से ज्यादा दिनों तक जंगल में रही

झाओ तिएझू नाम की 25 साल की युवती ने बताया कि उन्होंने 1 अक्टूबर से इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थीं. यह पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के एक द्वीप पर शुरू हुई थी. वह 5 नवंबर तक जंगल में रहीं.

जंगल में रहने के दौरान झाओ को 40 डिग्री की गर्मी सहनी पड़ी. उसके हाथ कठोर परिस्थितियों से झुलस गए और उसके पैरों पर कीड़ों के काटने के निशान पड़ गए वह बुरी तरह धूप से झुलस भी गई थी. उन्होंने कहा कि यह कष्ट सार्थक रहा, क्योंकि उनका वजन 85 किलोग्राम से घटकर 71 किलोग्राम हो गया.

हर दिन चूहे खाकर रही जिंदा

इस युवती ने बताया कि वजन उच्च प्रोटीन युक्त भोजन, जैसे केकड़े, समुद्री अर्चिन और अबालोन, के कारण कम हुआ, जो उसने जंगल में रहते हुए खाया था. इसके अलावा उसने 35 दिनों में 50 चूहों का शिकार किया. उनकी खाल उतारी, उन्हें भूना और खाया. यहां तक ​​कि प्रतियोगिता से बाहर आने के बाद भी खाने के लिए कुछ चूहे का मांस भी रख लिया.

4 नवम्बर को द्वीप पर आए तूफान के बाद झाओ ने यह. खेल छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि मैंने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और अब मैं अपने बिस्तर पर अच्छी नींद लेना चाहती हूं.

महिला को मिले इतने रुपये

इस प्रतियोगिता में वह तीसरे स्थान पर रहीं और उसे 7,500 युआन (1,000 अमेरिकी डॉलर) यानी 88 हजार रुपये की पुरस्कार राशि मिली. इस प्रतियोगिता के नियम के मुताबिक 30 दिन जीवित रहने पर 6,000 युआन (840 अमेरिकी डॉलर) तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन के लिए 300 युआन (40 अमेरिकी डॉलर) दिया जाता है.

दो लोग अभी भी टिके हैं प्रतियोगिता में

प्रतियोगिता प्रबंधक, उपनाम गेंग के अनुसार, दो व्यक्ति अभी भी 50,000 युआन (7,000 अमेरिकी डॉलर) का शीर्ष पुरस्कार जीतने के लिए द्वीप पर डटे हुए हैं हाल के दिनों में चीन में जंगल में जीवित रहने के खेलों में रुचि बढ़ती देखी गई है. इस प्रतियोगिता में सबसे लंबे समय तक जो भी टिकेगा उसे 200,000 युआन (28,000 अमेरिकी डॉलर) का नकद पुरस्कार मिलेगा.

इसने अनेक आम लोगों को इसमें भाग लेने के लिए आकर्षित किया तथा अनेक लोग ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी आकर्षित हुए.इसके योजनाकार लोंग वू ने लोगों से आग्रह किया कि वे उनकी नकल न करें, क्योंकि हर किसी के पास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यापक रसद और चिकित्सा सहायता नहीं है.

झाओ ने कहा कि उनकी प्रतियोगिता का परिणाम उनकी उम्मीद से परे था, उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में वे और अधिक जंगल में जीवित रहने के खेलों में भाग लेंगी.



